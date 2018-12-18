Key的手機一直存著他的影片⋯　「鐘鉉最溫柔笑容」逼哭粉

記者蕭采薇／綜合報導

韓團SHINee主唱鐘鉉於去年12月18日不敵憂鬱症而選擇結束生命。在他一週年忌日這天，SHINee的官方社群網站帳號，準時放出47秒影片懷念永遠的主唱。此外，與鐘鉉感情深厚的團員Key，也在IG放出鐘鉉在世時，兩人在彩排時拍下的影片，讓許多粉絲淚崩。

▲Key和鐘鉉感情深厚。（圖／翻攝自IG）

Key在18日凌晨在IG放出鐘鉉在世時，兩人在彩排時拍下的影片，畫面中是Key掌鏡，鐘鉉在後方露出溫柔笑容。雖然沒有聲音、也沒有其他的文字，但卻透露出濃濃的思念。由於在鐘鉉離世前，SHINee正好進入個人活動期，有一段時間沒有合體演出，也讓粉絲感動表示：「原來Key手機裡一直存著鐘鉉的影片。」

▲Key的手機裡一直留著鐘鉉的影片。（圖／翻攝自IG）

Key和鐘鉉從練習生時期就相識，兩人感情深厚。鐘鉉離開的前一天，Key正好飛往葡萄牙工作，在得知消息後緊急返回南韓，趕到靈堂現場送好兄弟最後一程。這一年來，Key始終記得鐘鉉的每一個重要日子，在4月8日鐘鉉28歲冥誕這天，剛從杜拜返韓的Key也貼出兩人的合照，感性寫下：「我們哥哥生日快樂，愛你，好想你。」

▲Key在鐘鉉生日當天送上祝福。（圖／翻攝自IG）

一年中，SHINee努力地再次出發，完成了許多活動和挑戰，隊長溫流也在年底入伍當兵。到了這天，眾人都沒有忘記鐘鉉，而是把想念化成了影片和文字，向在天上的他傳送。在官方47秒官方影片，集結了過去鐘鉉許多閃耀、美好的時刻，最後拼貼成鐘鉉帥氣看著鏡頭的模樣，並寫下：「鐘鉉，永遠想念你、永遠愛你。SM家族。」

在 Instagram 查看這則貼文 SHINee KEY（@bumkeyk）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 17 日 上午 8:40 張貼

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