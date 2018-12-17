「回家發現東西被人動過」　孔曉振個人套房遭變態入侵

記者蕭采薇／綜合報導

引發南韓社會討論「居住犯罪」的新片《鎖命危機》，找來不分驚悚、愛情、喜劇等類別，都得以完美詮釋的孔曉振主演，而這也是她再度挑戰驚悚恐怖題材的作品，並表示：「緊張的劇情令我心驚膽顫，我一個人應該不敢看。」

▲《鎖命危機》孔曉振再度挑戰驚悚恐怖題材。（圖／采昌提供）

電影《鎖命危機》描述獨居女主角發現家中有東西被動過，更有陌生人試圖闖入，事後更驚覺，原來她的套房裡，似乎就住著另一個陌生人。女主角在片中經歷的不安與害怕，勢必會讓觀眾聯想起自己或身邊的人，都可能會遇到這樣子的犯罪情況。導演李權試圖讓觀眾體會「貼近現實生活的恐懼」，並表示：「現代是必須承受過去所沒有的新的恐懼的時代。」

▲《鎖命危機》孔曉振再度挑戰驚悚恐怖題材。（圖／采昌提供）

孔曉振繼電視劇《主君的太陽》、電影《消失的女人》之後，再度挑戰驚悚題材。作為南韓公認最具代表性的演員，光是提到她的名字，就讓觀眾提高對電影的信賴。孔曉振更自信保證：「想要這種驚悚感受的觀眾，這部嶄新的貼近現實生活的驚悚片，絕對可以滿足你的慾望。」

此外，本片也找來曾打造出《信徒》、《惡女》、《哭聲》、《暗殺》、《熔爐》等片的頂尖工作人員，讓製作功力更加深厚。這也讓這部貼近現實生活的驚悚作品，截至目前更已經吸引超過140萬民眾，入場體驗這讓人頭皮發麻的極致恐懼。《鎖命危機》即將在明年1月18日於台灣驚悚上映。

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