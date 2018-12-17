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鐘鉉離開一年了！　SHINee「18日0點0分」發47秒影片：永遠愛你

記者蕭采薇／綜合報導

韓團SHINee主唱鐘鉉於去年12月18日不敵憂鬱症而選擇結束生命，在他一週年忌日這天，SHINee的官方推特、IG、微博、臉書等社群網站帳號，準時在晚點0點0分（台灣時間11點）放出47秒影片，懷念永遠的主唱。

▲▼SM準時推出47秒影片緬懷鐘鉉。（圖／翻攝自SHINee推特）

▲SHINee發出47秒影片緬懷鐘鉉，寫下「永遠想念你，永遠愛你。」（圖／翻攝自SHINee推特）

一年中，SHINee努力地再次出發，完成了許多活動和挑戰，隊長溫流也在年底入伍當兵。到了這天，眾人都沒有忘記鐘鉉，而是把想念化成了影片和文字，向在天上的他傳送。47秒官方影片，集結了過去鐘鉉許多閃耀、美好的時刻，最後拼貼成鐘鉉帥氣看著鏡頭的模樣，並寫下：「鐘鉉，永遠想念你、永遠愛你。SM家族。」

▲▼SM準時推出47秒影片緬懷鐘鉉。（圖／翻攝自SHINee推特）

▲SHINee官方帳號在18日0時0分，準時推出47秒影片緬懷鐘鉉。（圖／翻攝自SHINee推特）

鐘鉉的母親設立的基金會「Shinin’基金會」，17日也在首爾coex artium SMTOWN劇場舉辦「閃光藝術祭」，弔念一年前離眾人而去的鐘鉉。在當天活動中，將為參加文化藝術活動的青年們頒獎，也公開和鐘鉉有關的影片、文章，藉此悼念鐘鉉。

▲▼SM準時推出47秒影片緬懷鐘鉉。（圖／翻攝自SHINee推特）

▲影片中集結鐘鉉過去許多閃耀、帥氣的時刻。（圖／翻攝自SHINee推特）

隨著鐘鉉當初離開的日子越來越近，演藝圈好友們也透露對他的思念。女歌手IU在15日於新加坡開唱，她突然說道：「接下來要唱一首原本歌單沒有的歌。」還要求把麥克風換成SHINee的代表色湖水綠，IU說：「這首歌是要唱給一個我很想念的人。」接著演唱了曾經與鐘鉉合唱的歌曲《憂鬱時鐘》，令粉絲驚喜又感動。

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關鍵字

SHINee, 鐘鉉, 溫流, 珉豪, Key, 泰民

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