全台北最幸運粉絲！她合唱西城男孩還親一輪　報出國籍⋯全場爆嘆息聲

記者蕭采薇／台北報導

愛爾蘭天團西城男孩（Westlife）睽違8年來台，28日第三度於林口體育館開唱。出道20年，成員們依舊寶刀未老，經典美嗓令現場一萬名粉絲聽到泛淚。演出時一名女粉絲舉著手寫大字報表示「和西城男孩合唱是我的夢想」，她也幸運圓夢。

▲西城男孩睽違8年來台開唱。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）



歷經成員退團、團體解散的波折，再次回到台灣演出，成員馬克說：「真的很高興能夠再回來！」他接著問道現場誰有參加過他們的演唱會，並感性表示：「我們在一起20年了，雖然中斷7年，但為了粉絲決定再聚在一起。」

請繼續往下閱讀...

▲幸運粉絲上台與西城男孩合唱 。（圖／讀者提供）

他們也特地邀請歌迷上台，一名女粉絲舉著手寫大字報表示「和西城男孩合唱是我的夢想」，讓成員尼基說：「上來吧！妳的美夢成真了！」女孩上台後興奮地親吻從成員尚恩開始，一個個親吻成員臉頰問候，被落下馬克也把臉湊過去，粉絲福利做好做滿。

▲幸運粉絲上台與西城男孩合唱，還親了成員臉頰 。（圖／讀者提供）

但當詢問幸運粉絲來自哪裡時，她興奮大喊：「菲律賓！」睽違8年才來到台灣開唱，卻剛好選到一名海外粉絲，也讓台下爆出嘆息聲，可惜沒能選到「主場」的粉絲上台。不過這不減該名幸運粉絲的興致，她坐在4人間合唱《Better Man》，還興奮拿出手機自拍。

▲西城男孩尚恩（左）、馬克（右）。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

這次西城男孩來台行程十分緊湊，剛從澳門結束連兩天演唱會便乘坐私人飛機直飛來台，一下飛機得知有歌迷守候，還特地走向歌迷，非常親切的主動與歌迷拍照。演出結束西城男孩也直奔機場，飛往下一站菲律賓馬尼拉，停留台灣不到7小時。

▲西城男孩奇恩。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

▲西城男孩尼基。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）