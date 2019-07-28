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西城男孩睽違台灣8年！炫風來台7小時　「連唱第三場」美嗓照飆⋯萬粉聽到哭

記者蕭采薇／台北報導

愛爾蘭天團西城男孩（Westlife）睽違8年來台，28日第三度於林口體育館開唱。儘管先前已經連續兩天在澳門開唱，並演出當天才抵達台灣，但成員們依舊寶刀未老，經典美嗓還是令現場一萬名粉絲聽到飆出眼淚，瞬間回到20年前「我的少女時代」。

▲▼西城男孩（Westlife）演唱會。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

▲西城男孩睽違8年來台開唱。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

雖然歷經成員退團、團體解散的波折，自去年宣布合體並展開20週年紀念巡迴後，不僅獲得48小時內售出40萬張英國演唱會的門票的佳績，亞洲巡迴也場場完售，證明「男孩」魅力不減。暌違8年再踏上台灣演出，成員們皆表示很開心再見台灣粉絲，並大喊：「台北，我愛你」。

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▲▼西城男孩（Westlife）演唱會。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

▲西城男孩睽違8年來台開唱。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

為了感謝歌迷20年來對西城男孩的支持，4名成員在演唱會中換了4套風格截然不同的服裝，祭出包含《Swear It Again》、《You Raise Me Up》、《Flying Without Wings》等冠軍單曲及皇后合唱團（Queen）的精彩組曲，引領一萬名觀眾重溫青春美好時光。

這次西城男孩來台行程十分緊湊，剛從澳門結束連兩天演唱會便乘坐私人飛機直飛來台，一下飛機得知有歌迷守候，還特地走向歌迷，非常親切的主動與歌迷拍照，接著直奔林口體育館為晚間的演出採排。

▲▼西城男孩（Westlife）演唱會。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

▲西城男孩尚恩。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

演唱會一開始，西城男孩身著黑色滾黃邊的改良式軍裝上台，以合體後釋出的第一首新歌《Hello My Love》開啟20週年紀念演唱會，意義非凡，接連帶來《Swear It Again》、《What About Now》炒熱現場氣氛，唱到《Uptown Girl》時，他們換上了紅黑色系的西裝，帶觀眾重回80年代歡樂氣氛，當《If I Let You Go》音樂一下，舞台螢幕播出西城男孩青澀的音樂錄影帶當背景，充滿回憶的畫面，觀眾再也忍不住從位置上站起來，高聲跟著大合唱。

▲▼西城男孩（Westlife）演唱會。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

▲西城男孩睽違8年來台開唱。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

為了這次合體演唱會，西城男孩特地準備精彩的皇后合唱團（Queen）組曲，並穿上黑色搖滾靚裝，一別以往抒情的曲風，驚艷全場，尤其演唱到《We Will Rock You》、《We Are the Champions》時，更是讓觀眾情緒沸騰。

▲▼西城男孩（Westlife）演唱會。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

▲西城男孩尼基。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

和聲優美的他們，也以不插電的方式演出包含《I Have a Dream》、《Unbreakable》、《Fool Again》、《Queen of My Heart》、《You Raise Me Up》等歌曲，瞬間讓歌迷重回青春美好時代，紛紛帶著為微笑眼睛含著淚的跟著唱和起來，最後，西城男孩換上夢幻的白西裝以《Flying Without Wings》和《World of Our Own》為演唱會話上句點，精彩的演出加上首首金曲，每首都讓全場大合唱，也讓每位歌迷帶著滿滿的回憶回家。

▲▼西城男孩（Westlife）演唱會。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

▲西城男孩奇恩。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

西城男孩於演出結束後直奔機場飛往下一站菲律賓馬尼拉，繼續此次的亞洲巡迴行程，雖然這次停留台灣不到7小時，但台灣歌迷的熱情支持讓他們很感動，並表示希望下次可以盡快回來台灣演出，停留久一點的時間。

▲▼西城男孩（Westlife）演唱會。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

▲西城男孩馬克。（圖／LIVE NATION TAIWAN提供）

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