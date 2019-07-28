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「水行俠」緊擁「龍后」合體了！　粉哭：《冰與火》最喜歡你們這對CP

記者蕭采薇／綜合報導

美國男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）以「水行俠」角色爆紅，不過在此之前，許多人對他的印象來自於《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）第一季的溫柔又深情「馬王」卓戈卡奧，也是「龍后」丹妮莉絲劇中的第一任丈夫。兩人近日久違合體，也令粉絲相當興奮。

▲▼「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）和「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）合體。（圖／翻攝自IG、劇照）

▲丹妮莉絲劇中的第一任丈夫「馬王」卓戈卡奧，由傑森摩莫亞飾演。（圖／翻攝自劇照）

「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）28日在IG上傳與傑森摩莫亞的合照，她也開心祝對方生日快樂：「祝你他X的生日快樂，寶貝！」兩人久違合體，緊緊相擁的畫面令不少《冰與火之歌：權力遊戲》戲迷瘋狂，在下方大喊：「還是喜歡這對CP！」、「如果卓戈卡奧沒死就好，丹妮就不會跟渣男瓊恩雪諾在一起了！」

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▲▼「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）和「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）合體。（圖／翻攝自IG、劇照）

▲艾蜜莉亞克拉克和「水行俠」傑森摩莫亞合體。（圖／翻攝自IG）

事實上，在《冰與火之歌：權力遊戲》播出最終大結局時，傑森摩莫亞在看到丹妮莉絲被瓊恩雪諾刺死，卓耿以龍焰燒毀鐵王座時，忍不住憤怒地朝鏡頭狂飆髒話，對於曾經的「妻子」最後遭遇非常不滿。當劇情進行到眾人討論要推舉誰成為下一任統治者時，傑森摩莫亞也直喊：「誰他X的在乎這個！」

▲▼「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）和「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）合體。（圖／翻攝自IG、劇照）

▲丹妮莉絲在劇中的第一任丈夫「馬王」死后，從火中孵化出三條龍成為「龍母」。（圖／劇照）

在看到劇中瓊恩雪諾被釋放時，傑森摩莫亞更對著鏡頭嗆聲要和瓊恩雪諾決鬥。激烈的反應引起戲迷討論，有人說：「我在看的時候也像這樣狂飆髒話。」也有人開玩笑稱讚傑森摩莫亞是好老公，「雖然丹妮莉絲殺了他，但卓戈卡奧還是支持她到底。」

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Game of Thrones, 冰與火之歌, 權力遊戲, 冰與火之歌：權力遊戲, 水行俠

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