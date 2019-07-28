EXO演唱會最終場XIUMIN來了！　剃平頭坐觀眾席「狂揮愛麗棒」應援

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣團體EXO近來以首爾為起點，連日舉辦第5次巡迴演唱會「EXO PLANET #5 - EXplOration」。可惜隊中大哥Xiumin於5月入伍，沒辦法參與此次活動，但他依舊心繫成員的安全，不僅主動關心成員身體狀況，更親自現身演唱會台下，為弟弟們應援。

내 뒤뒤에 민석이 미친 ㅜㅜㅜㅜㅠ콩알아ㅠㅜㅠㅠ pic.twitter.com/Puq8EgYtSQ — 꽃분 (@kkotbun__) July 28, 2019



▲XIUMIN現身EXO演唱會。

在軍中的XIUMIN，28日驚喜現身EXO在首爾首爾奧林匹克體操館的第5次巡迴演唱會「EXO PLANET #5 - EXplOration」，這也是他們一連6天的演出中最後一場。XIUMIN雖然無法上台，但他身穿當天「指定應援色」的紅色T恤，在觀眾席中參與這場演出。

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애들 전광판에 민석이 비춰지니까 난리남 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/bqxUhbOqff — 오월이 (@baekchen56) July 28, 2019

▲EXO成員看到XIUMIN非常興奮。



目擊粉絲表示，剃了平頭的XIUMIN全程揮舞愛麗棒，相當投入演出。而成員們看到大哥出現，也非常興奮，甚至直接CUE他起身和粉絲打招呼，讓現場爆出高分貝尖叫聲。

▲XIUMIN起身和粉絲及成員們打招呼。

事實上，Xiumin人雖在軍中服役，依舊關心的EXO成員的動態，團體近日在首爾忙著舉辦演唱會，他不忘在群組裡問候「成員們今天演唱會好好結束了嗎？沒有人受傷吧？伯賢的腳還好嗎？」一連3個疑問，充滿擔心的語氣，令人深刻體會到他對弟弟們的照顧情誼。截圖也被成員燦烈放上IG，感欣對大哥表示：「愛你。」

▲EXO近日開唱，包括東方神起、Super Junior、NCT都現身應援。（圖／翻攝自SM TOWN IG）