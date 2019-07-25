2019最強神曲《Old Town Road》新版公開　合作對象爆驚喜⋯是防彈RM！

記者蕭采薇／綜合報導

20歲饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）以2019最強神曲《鄉村老街（Old Town Road）》強勢制霸排行，目前已蟬聯16週告示牌冠軍單曲寶座，打平紀錄躍居史上最強冠軍之一。25日他再度釋出最新Remix版本，竟是驚喜與防彈少年團（BTS）隊長RM合作。

▲納斯小子《Old Town Road 》在告示牌已經成功蟬聯16週單曲榜冠軍。（圖／索尼提供）

先前已經釋出過三個《Old Town Road》混音版本，納斯小子已經成了現今歐美樂壇最炙手可熱的新人王，並且成為許多歌手爭相合作的對象。包括鄉村天王比利雷希拉（Billy Ray Cyrus）、DJ Diplo，以及與饒舌歌手 Young Thug、Mason Ramsey等人的混音版本，越來越多隻馬的封面，也曾被笑稱會變成「八駿圖」。

請繼續往下閱讀...

▲防彈少年團隊長RM和納斯小子（Lil Nas X）驚喜合作。（圖／翻攝自推特）

不過最新版本的合作，雖然馬匹的數量沒有增加，卻同樣令人非常意外！納斯小子竟驚喜邀請到「南韓天團」防彈少年團隊長RM合作，並將歌名改為《Seoul Town Road》。

也有眼尖的粉絲發現，在今年五月防彈少年團釋出的幕後花絮中，其實就有錄到RM在哼唱《Old Town Road》。當初的影片也隨著25日公開的音源再次引起討論。粉絲也盛讚：「兩個人歌聲很搭！」、「RM的歌聲很性感。」