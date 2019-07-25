「小蜘蛛」湯姆霍蘭德爆戀愛！　金髮妹是「青梅竹馬」閨蜜爆兩人真實關係

記者蕭采薇／綜合報導

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）在《蜘蛛人：離家日》宣傳告一段落後，立刻被目擊在倫敦海德公園與一名金髮女子約會。兩人相約參加音樂祭，更曖昧的拍起對方屁股，令許多粉絲大喊心碎。不過如今卻傳出，女方閨蜜表示，兩人只是朋友，不是約會的關係。

▲「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）被目擊與一名金髮女子約會。（圖／CFP）



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據外媒報導，這名金髮女大生名叫Olivia，和湯姆霍蘭德是青梅竹馬，有多年的情誼。不過上個月湯姆霍蘭德才在訪問中表示自己「渴望戀愛」，這個月就被拍到與Olivia互動親暱一起參加音樂祭，似乎是有了新戀情。

▲湯姆霍蘭德被目擊與一名金髮女子約會，互動親暱。（圖／CFP）

並非公眾人物的Olivia瞬間成為媒體焦點，閨蜜也跳出來說話：「她只是一個普通人，跟朋友一起去音樂祭度過了很棒的夜晚。但現在網路上有上千萬張他的照片流傳。」閨蜜也再度強調，湯姆霍蘭德和Olivia是「朋友」，並非約會中的情侶關係。

據外媒《TMZ》報導，湯姆霍蘭德被目擊與穿著黑色T恤、牛仔褲的Olivia，兩人以情侶裝現身倫敦海德公園，更戴起情侶項鍊，從外型看來就是一對熱戀中情侶。

▲湯姆霍蘭德和金髮女子約會，對方傳出是他的青梅竹馬。（圖／CFP）

他們一起到啤酒攤位買了酒水，期間不時交頭接耳，女方更曖昧地舉起手拍了拍湯姆霍蘭德的屁股。活動結束後，湯姆霍蘭德更和該名金髮美女一起牽手離開，互動看來已經是熱戀中的情侶。

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