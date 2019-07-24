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雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星雪莉（Sulli）2015年正式退出女團f(x)，不當偶像後她一改過往清新風格，展現豪放本性，不時因為穿著裸露或者說話方式太直接而登上熱搜。她近來也在節目上說出自己「不穿內衣」的原因，再次引發話題。

▲雪莉才說討厭視線OO！粉紅緊身背心跑出「點點」登熱搜。（圖／翻攝自雪莉IG）

▲雪莉粉紅緊身背心跑出「點點」，她近日親自解釋不穿內衣的原因。（圖／翻攝自雪莉IG）

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雪莉近來在節目上被問到「不穿內衣」一事，她說理由非常簡單：「內衣裡的鋼圈對身體有害，穿戴不好會讓身體消化不良。不穿內衣其實就是想讓自己身體舒服點，但大家太過於關注這件事了。」

▲▼ 雪莉 。（圖／翻攝自雪莉ig）

▲雪莉不做偶像後，風格轉為性感。（圖／翻攝自雪莉IG）

雪莉進一步表示：「內衣不過是裝飾品而已，就如同衣服上飾品可戴也可以不戴，沒有必要大驚小怪的。」主持人也提問，認為她時常因此受到批評，但還是堅持要把不穿內衣的照片放上IG的原因，雪莉說道：「我希望大家能放寬心，不要對這件事有偏見。」

▲▼雪莉喝醉酒直播。（圖／翻攝自IG）

▲雪莉曾表示，討厭別人對「不穿內衣」這件事帶著有色眼光。（圖／翻攝自雪莉IG）

雪莉表示：「我很希望能打破這種固有的思維、跟大家說『這也沒有什麼』。」她甚至反問主持人：「我現在看起來很奇怪嗎？」主持人給予否定答案後，雪莉接著笑說：「我現在就沒有戴『裝飾品』。」

▲雪莉激凸。（圖／翻攝自雪莉IG）

▲雪莉經常因「不穿內衣」登上熱搜。（圖／翻攝自雪莉IG）

這段節目播出後引起許多迴響，不少女生都跳出來表示：「很中肯，說得沒錯啊！真的很不舒服，到底誰規定女生一定要穿內衣出門？」但也有人認為，這樣的做法還是對相對保守的亞洲社會是一大挑戰。

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