專訪／AKB48人太多「這點出錯」　加藤玲奈約吃橫山由依花9年

記者吳睿慈／專訪

日本天團AKB48成軍14年以來締造許多紀錄，她們即將在10月19日唱進台北小巨蛋，成員馬嘉伶、加藤玲奈親自來台宣布好消息，並接受《ETtoday》專訪，加藤表達心中期待：「我知道是非常有象徵性的場地，感到非常開心，再加上我這次也是第一次要踏出海外。」馬嘉伶也透露，姐姐一知道消息後，便表示要搶票支持她。

▲馬嘉伶、加藤玲奈親自來台宣布開唱好消息。（圖／記者季相儒攝）



加藤玲奈首次的海外演唱獻給台灣，雖無法想像站上台的實際情況，但希望能與台灣觀眾共歡樂，「16人一起登台，我覺得很有挑戰性、非常期待，要跟大家一起多多準備。」馬嘉伶也表示直到訊息公開前都沒有實感，當記者會上親口宣布時，「我才發現真的要站在台北小巨蛋上，姊姊有說想要來，她準備好要搶票了。」

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▲加藤玲奈加入AKB 9年，從後輩慢慢成長為前輩。（圖／記者季相儒攝）



加入AKB48近9年的時間，加藤玲奈儼然是隊中的前輩，她不禁感慨，「以前我都是年紀最小的那個，不知不覺當中，後輩越來越多，當AKB辦週年活動的時候，我們會照年資排順序，當我發現排在第7個的時候，那時候就真的是『我是前輩了』。」這段期間，曾有後輩找她諮詢煩惱，加藤玲奈會請她們吃個飯、傾聽心聲，「雖然我給的意見不是很有效，但可以試著做做看或表現自己。」

▲加藤玲奈透露前陣子與橫山由依約吃飯，9年來第一次單獨約會。（圖／記者季相儒攝）



加藤玲奈前陣子剛好與橫山由依約吃飯，兩人聊了非常多過去的點點滴滴，「這也是我加入AKB以來第一次跟她單獨出去吃飯，跟前輩這樣子相處，促膝長談的時間很印象深刻。」對她來說，橫山由依身為前輩中的前輩，兩人像是朋友般吃飯、聊天，也成為她前進的動力。

▲馬嘉伶加入團體3年半，也漸漸成長為前輩。（圖／記者季相儒攝）



馬嘉伶也分享，剛加入團體時受到很多人照顧，例如團體習慣、舞蹈，前輩會親自教授，而她加入團體3年半以來，慢慢成為「資深」成員，她想起有一次大家愛跳舞時，「我發現這裡不是這樣跳，跟後輩講了之後，心裡突然覺得，喔，我原來已經變成其他人的前輩了。」

▲AKB就像大家庭，彼此感情很好。（圖／記者季相儒攝）



AKB就像個百人大家庭，彼此感情都很好，但人數眾多有利也有弊，加藤玲奈爆料，團員多到衣服需要貼標籤，「我叫做加藤玲奈，有時候是貼加藤、有時候是貼玲奈，但這兩個都是跟人家重複率很高的，所以我曾經有找錯衣服。」她曾拿著一件衣服問「這個貼加藤的衣服是我的嗎？」造型師卻就回「不是你的」，搞錯衣服成為隊裡成員的小煩惱。

▲馬嘉伶比較喜歡多人團體的大環境。（圖／記者季相儒攝）

不過，馬嘉伶接著舉出團體人數多的優點，「身在這樣的團體裡面，可以交到很多好朋友，所以比起少數成員，我比較喜歡這樣的大環境。」而AKB48即將於10月到訪台灣開唱，加藤玲奈也鬆口說出心中夢想：「除了這次演唱會，我也很想要讓現在的AKB再次站上東京巨蛋的舞台，雖然之前前輩曾有這樣的成績，但希望現在的AKB可以實現。」AKB48台北小巨蛋門票現已在寬宏售票系統及全省萊爾富OK便利商店開賣。