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3年男友睡5女變別人老公！　她看IG驚見「抱兒全家福」…心碎求死：昨天還說愛我

記者田暐瑋／綜合報導

香港男星張致恒出道以來情史精采，不只一次被爆劈腿，2016年和女星梁皓恩（April）交往後，鄭重表示不會再花心，更坦言是以結婚為前提交往，本以為他真的洗心革面，沒想到25日他突宣布結婚，但新娘不是梁皓恩，而是一名女粉絲，且連小孩都生了，梁皓恩一夕間成了小三，氣得以死要脅他出來面對，傷心欲絕說：「我怕我過不了今晚。」

張致恒出道以來女友眾多，和梁皓恩交往後，的確好一陣子沒有緋聞，外界原以為他真的變成暖男，沒想到25日他在IG上傳一張一家3口的合照宣布結婚，但老婆不是交往3年的梁皓恩，而是也有傳過緋聞的女粉絲雯雯，且還生了兒子天寶，梁皓恩則是看到他的IG後才發現自己的男友變成別人老公。

▲男星張致恒劈腿。（圖／翻攝自張致恒、梁皓恩IG）

▲男星張致恒劈腿。（圖／翻攝自張致恒IG）

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梁皓恩無辜成了小三，氣得在張致恒IG怒罵：「我呢？你會不會覺得你有什麼話要和我說？你想逃避到什麼時候，一個電話都不面對？你所有衣褲鞋襪和所有的東西都是我送的，那些說愛我的message呢？才過了幾天？你還欠我好多錢，right？你不打給我的話，醫院見。」更在自己IG傷心欲絕發文：「May i know what’s going on？！！為什麼忽然世界末日？！！＃我怕我過不了今晚＃被偷走的那五年」

▲男星張致恒劈腿。（圖／翻攝自張致恒、梁皓恩IG）

▲梁皓恩發文。（圖／翻攝自梁皓恩IG）

▲男星張致恒劈腿。（圖／翻攝自張致恒、梁皓恩IG）

▲疑似也被男星張致恒劈腿的女網友現身控訴。（圖／翻攝自Moon IG）

看到梁皓恩的控訴，又有另一名女網友Moon現身留言，自稱也是被張致恒欺騙感情的受害者，且有同樣遭遇的女孩還有2個人，意及還有小三、小四，Moon更爆料，據她所知張致恒總共劈腿5個女生，加上自己就是6人，讓她直呼：「我真的覺得太可怕了，怎麼可以同一時間跟那麼多人在一起。」

▲男星張致恒劈腿。（圖／翻攝自張致恒、梁皓恩IG）

▲梁皓恩（右）和Moon（左）。（圖／翻攝自Moon、梁皓恩IG）

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張致恒, 梁皓恩, April

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