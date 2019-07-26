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Joeman「3個月甩12公斤」！XXL→L明顯大消風　減肥菜單不藏私公開

記者李玟儀／綜合報導

YouTuber Joeman為了挑戰馬拉松興起減重念頭，在第2次的10K測試中，他比第一次進步了10幾分鐘，而在準備過程中，明顯可見他的體型和過去相比差很多，在3個月裡從100公斤降到88公斤，他大方分享減肥方式給廣大網友參考。

▲▼Joeman在3個月裡甩12公斤。（圖／翻攝自臉書、YouTube／Joeman）

▲Joeman開始減肥後，身形明顯比過去瘦不少。（圖／翻攝自臉書、YouTube／Joeman）

Joeman的運動課表示每周慢跑3到4天，重訓1到2次加強核心，同時每周還會跳舞1到2次，算下來幾乎每天都會運動。除了運動之外，飲食調整也很重要。他說：「如果要瘦得很快或瘦得很明顯，吃東西是很重要的，甚至可能跟運動一樣重要或更重要。」

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舉例說明，Joeman目前的飲食搭配，一早起床先喝一杯黑咖啡，除了提神之外，也幫助排便，早餐以燕麥片、無糖豆漿為主，中餐及晚餐基本上以蔬菜搭配雞胸肉。同時他也特別叮囑，注意飲食的同時也別忘了維持基礎代謝率，「不能完全不吃！」同時他也提出一個原則，「低碳、少油少糖、多吃蔬菜。」

▲▼Joeman在3個月裡甩12公斤。（圖／翻攝自臉書、YouTube／Joeman）

▲▼Joeman在3個月裡甩12公斤。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman在3個月裡甩12公斤。（圖／翻攝自臉書、YouTube／Joeman）

而在減肥過程中，大家最容易面臨到的問題就是無法持久，或是無法忍受長期只吃那幾樣食物，Joeman以自身經歷為例，一個禮拜會有幾天稍微放縱，其他時候則盡量按照課表進行。

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關鍵字

Joeman, 減肥, 減重, 瘦身

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