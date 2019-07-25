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京阿尼大火「34名罹難者全是員工」　DNA鑑定速度緩慢藏「暖心原因」

圖文／鏡週刊

京阿尼大火已經過去一個星期，全球動漫迷關注的 34 名罹難者名單，至今尚未公布。除了 DNA 檢驗需要時間，也必須顧慮到受害者家屬的心情。

7 月 18 日上午，「京都動畫（京阿尼）第一工作室」遭人縱火，事件發生已滿一週，罹難者身分尚未公布。由於當時現場有多次爆炸，火勢猛烈，遺體多有損傷，DNA 檢驗還需要時間。另外考慮到受害者家屬心情，據了解，京都府警正反覆檢討、審視公布名單的方式和時間點。

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驗屍結果已經出爐，確定 34 名罹難者全都是京阿尼員工，且與一般火災不同，罹難者多為燒死。

一般而言警方可以透過各種方式確認身分，例如臉部特徵、手術痕跡、指紋、齒科鑑識，以及 DNA 鑑識，然而京阿尼大火中，遺體多有嚴重損傷，受害者眾多，年齡多集中在 20 至 40 歲，鑑識速度緩慢也是無奈。京都府警表示：「任何錯誤都不能容忍」，從家屬手上得到 DNA 樣本後，警方持續慎重地進行鑑定作業。

京都府警幹部強調：「我們希望能夠與受害者站在一起（被害者に寄り添いたい）。」因此除了全面對 34 名罹難者進行 DNA 鑑定，也家屬和京阿尼官方討論宣布的方式。

平成 29 年（2017 年）10 月，神奈川縣座間市某公寓內發現了多名年輕男女的遺體，由於兇手殺害被害者後，為了湮滅證據還分屍放入保冷箱或收納箱，部分屍塊已開始腐敗，增加鑑識工作的困難程度。警視廳根據從公寓內搜出被害者的身分證件、其他財物，和手機定位，隔天才確定受害者共有 9 人。之後，根據這些資訊，請可能的失蹤者親屬提供樣本劑型 DNA 比對，「座間九屍命案」案發第 10 天，警方才終於對外公布 9 位受害者名單。

參考資料：產經新聞


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