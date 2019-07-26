「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

▲張君雅小妹妹女大18變。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

記者李玟儀／綜合報導

13年前因為一支泡麵廣告，讓可愛的小女孩「張君雅小妹妹」簡嘉芸成為家喻戶曉的人物，從小因為客串《惡作劇二吻》而立志從事護理工作，也真的成為護專生，2017年時難得出演綜藝節目，當時18歲的她女大十八變，如今2年過去了，小女孩再度蛻變，更有女人味了。

請繼續往下閱讀...

▲▼張君雅小妹妹簡嘉芸。（圖／翻攝自簡嘉芸IG）

本名簡嘉芸的張君雅小妹妹7歲時被挖掘演出泡麵廣告，從此紅遍大街小巷，過去她上《麻辣天后傳》受訪，暢談當年拍廣告的趣事，因為才國小一年級，廣告裡被安排要不斷奔跑，肚子很容易餓，媽媽見狀便用食物誘惑，拍完廣告就有雞腿便當能吃，讓她激起全身力氣全力衝刺。

而現在的簡嘉芸當然已經不是當年的張君雅小妹妹，留著一頭黑長直髮的她瘦了不少，臉上雖然還有點嬰兒肥，但身材體型適中，在個人社群平台上分享的泳裝照中，泳裝腰側挖空的設計可以看出姣好的曲線，另一套紅色的比基尼，更是同時展現小女人的性感以及年輕女孩的青春活力。

▲張君雅小妹妹簡嘉芸。（圖／翻攝自簡嘉芸IG）

另外，簡嘉芸過去曾在節目上提到當年因為在《惡作劇二吻》中客串，看到鄭元暢飾演的男主角直樹是個醫生，少女心情竇初開，便決定要從事護理人員一職，想著可以看到許多帥氣醫生，而在2018年她已經學成從護專畢業，未來她會不會重返娛樂圈，值得粉絲期待。