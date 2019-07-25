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王瞳爆8年情斷捲出軌不倫　爸爸鬆口認：已經1年沒見到艾成！

記者李玟儀／綜合報導

女星王瞳和交往8年的艾成情斷分手，男方坦言現在關係「就是家人了」，不過她卻表示，雙方還是像以前一樣，每天會通電話、互相關係，2人說法似乎不同調，而王爸爸在聽聞分手消息時，更是驚訝表示不知情，感情狀態撲朔迷離。

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據《自由時報》報導，艾成透露有結婚意願，但是一直無法得到女方家長認同，難免有點心灰意冷，對此王瞳父親表示已經1年沒有見到艾成，也坦言，的確太太對艾成的經濟不穩定有些介意，但不清楚是否因此分手。

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▲▼艾成求婚王瞳成功，婚事求婚卡關女方爸媽。（圖／翻攝自臉書／王瞳）

▲王瞳、艾成。（圖／翻攝自臉書／王瞳）

只是王瞳和艾成除了有家長那關跨不過去，近日又傳出介入他人家庭，王爸爸澄清：「應該跟那個沒有關係。」他認為感情結束，除了經濟不穩定讓王媽媽無法安心把女兒交給艾成之外，個性也還需要觀察，強調現在是自由戀愛的社會，「也不需要那麼快結婚嘛！」因此對於8年情斷，他說「還好」，沒有特別感到惋惜。

▲▼87樂團專訪-王瞳。（圖／記者湯興漢攝）

▲王瞳。（圖／記者湯興漢攝）

另外，王瞳在25日一早發文回應連日來的風波，不過沒有正面提及情事，僅表示，「人與人之間，真的有很多的功課，因為我們永遠無法完全理解對方，但也許多一分同理心⋯⋯學習快快地聽，慢慢地說、慢慢地動怒⋯也許可以找到更好的方式？！我不知道⋯」可能回想起過去的紛紛擾擾，王瞳聽起來有那麼一絲的無力和無奈，身陷負面新聞又被曝分手，她只知道：「我們真的很軟弱。」

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

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