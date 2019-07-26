《天線寶寶》「太陽嬰兒」現在變這樣！　近況曝光網瘋傳當媽了

記者李玟儀／綜合報導

超經典的英國兒童節目《天線寶寶》還有人記得嗎？除了丁丁、拉拉、小波、迪西之外，還有讓人看一眼就忘不掉的「太陽寶寶」。隨著時光流逝，太陽寶寶Jess Smith早已經是20多歲的小女人，最近推特上流傳一張她抱著小女嬰的照片，瘋傳她已經升格當媽媽，引起網友熱烈討論。

▲最早的太陽寶寶是Jess Smith。（圖／翻攝自YouTube）

推特上瘋傳一張照片，照片中Jess抱著一名可愛的女嬰坐在草地上，網友感嘆：「《天線寶寶》的太陽寶寶也有自己的baby了。」但其實她懷中的女嬰不是她的親生女兒，而是在2015年新一季《天線寶寶》中的新任小太陽Berry。

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當時製作方特別讓Jess抱著Berry，有一種傳承的意味，Jess說很驕傲自己有幸曾為節目的一員，對於新任小太陽她也讚不絕口，誇Berry不只模樣可愛，笑聲也很有特色。

▲網友誤以為Jess懷中的女嬰是她的女兒，但其實是新一代的太陽寶寶。（圖／翻攝自推特）

發行於1997年到2001年的知名兒童節目「天線寶寶」，主要的收視對象為12個月大到5歲的學齡前幼兒，裡面的四位主角分別為紫色的丁丁（Tinky Winky）、綠色的迪西（Dipsy）、黃色的拉拉（Laa-Laa）以及紅色的小波（Po），描述四個主角每天在神奇島上玩樂與學習的故事，當年不但風靡小孩，也吸引許多大人固定觀看。