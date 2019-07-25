張立東、蘿莉塔「寶寶照」曝光！　套住她：下半輩子指靠我了

記者李玟儀／綜合報導

男星張立東曾公開在不少節目向Albee范乙霏示愛，除了Albee之外，傳緋聞的對象也經常是演藝圈的正妹、辣妹，讓很多男性很羨慕，「張立東必須死」幾乎快成為網友口頭禪。近期在節目中，他必須從合成的寶寶照片中「盲選媽媽」，結果一選就挑中了蘿莉塔。

▲▼蘿莉塔、張立東小孩長這樣。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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張立東和蘿莉塔的合成寶寶臉型是漂亮的鵝蛋臉，髮際有細細的胎毛，還有水汪汪的大眼睛跟雙眼皮，正好彌補他是單眼皮的遺憾，雖然兩人對彼此都不太滿意，還是在製作單位的安排下，進行了一場「當我們銬在一起」的戶外約會。

兩人在不知情的狀況下被載到山腳下，需要銬在一起完成攻頂任務，張立東和蘿莉塔雖然嘴上哀號抱怨，但還是敬業地一步一步往上爬，過程中汗流浹背、滿頭大汗，好不容易站上山頂，想到終於不用再銬在一起，蘿莉塔滿臉笑意藏不住。

▲蘿莉塔、張立東銬在一起。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

不過張立東此時卻拿出一個迷你手銬，想要用個人特製的小手銬銬住女生的心，他牽起蘿莉塔的手，將手銬的一邊套進對方手指，另一端銬在自己手上，彷彿套上戒指一樣，他說：「指銬象徵著什麼妳知道嗎？妳下半輩子指靠我了。」

▲▼張立東套住蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

突如其來的表白讓蘿莉塔先是雞皮疙瘩掉滿地，隨即露出嘔吐的表情，而張立東也說，指銬原本是打算用在其他女星身上，只是沒想到盲選的結果是蘿莉塔，兩人當場相愛相殺，互相嫌棄吐槽。