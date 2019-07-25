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資深記者爆「隱藏版業界內幕」！　跟拍把到台灣NO.1女神

記者李玟儀／綜合報導

在《我們與惡的距離》播出後，應該不少觀眾會對記者、媒體這個行業好奇，知名YouTuber Misa米砂找來新聞業界人士討論媒體生態以及甘苦談，同時還爆料有同行竟然因為跟拍，把到當時的知名玉女明星。

▲▼資深記者爆「業界內幕」！（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

▲▼資深記者爆「業界內幕」！（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

▲▼資深記者爆「業界內幕」！（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

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記者傑克在訪談中解釋記者、編輯、小編的不同，一般在業界來說，記者是指在外跑線、採訪的同仁，編輯則是在公司改寫、處理即時新聞，至於網友最愛留言嗆的「小編」，其實跟寫稿、採訪都沒有關係，小編負責的工作是社群。

至於網友最愛酸：「小時不讀書，長大當記者。」記者到底有沒有讀書？傑克笑了一下：「這句話其實有點怪怪的。因為你不讀書也很難當記者。」畢竟可能會面臨寫不出東西的狀況。

▲▼資深記者爆「業界內幕」！（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

▲資深記者爆「業界內幕」！（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

但是傑克也坦言，在看應徵者履歷時，有時候會更偏好非新聞系畢業的求職者，一方面是這類型的人有其他專業，可以看到不同層面的東西，另一方面是，如果處理的新聞正好是這個人的專業相關，那麼新聞的深度會比一般新聞系的畢業生好很多，所以有沒有讀書跟是否從事新聞行業，基本上沒有正相關。

▲▼資深記者爆「業界內幕」！（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

▲▼資深記者爆「業界內幕」！（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

▲▼資深記者爆「業界內幕」！（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

至於網友最常留言嗆：「為什麼不多點國際新聞？」傑克以「雞生蛋，蛋生雞」的理論來解釋，腥羶色、八卦性新聞之所以會不停出現，就是意味著有點閱、有讀者會看，傑克以親身經歷來說，當被網友罵新聞沒營養時，他通常回一句話對方就會刪文，「謝謝指教，請提供你的個人IP，我們查一下你過去1個月點了多少則國際新聞。」他說這招真的屢試不爽。

在訪談中，傑克加碼爆料記者工作的「意外收穫」，他透露曾有位知名的報社記者，把到當時台灣No.1的玉女紅星，因此成為業界的傳奇故事，至於現在網紅當道，是否記者會改成和網紅搭上線，傑克則說：「攝影記者的機會比較大一點。」

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