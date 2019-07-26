ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

BIGBANG大聲爆「房子變淫窟」捲性招待幫兇　聲明回應了：願承擔責任

記者李玟儀／綜合報導

南韓夜店Burning Sun事件持續延燒，繼勝利、梁鉉錫（楊賢碩）等人被爆涉嫌性招待後，BIGBANG成員大聲也傳出其江南房產淪為淫窟，他26日發出聲明，表示購入房產後就入伍了，在管理方面的確有不足，若確認有非法行為，將立刻採取法律行動，也會承擔身為房屋所有人的責任。

▲BIGBANG大聲。（圖／翻攝自Channel A）

▲BIGBANG大聲房產驚爆成了淫窟。（圖／翻攝自Channel A）

請繼續往下閱讀...

韓媒日前揭露，一棟位於江南的房子常有酒家女進進出出，5到8樓外觀雖看起來是賣食物的餐廳，但實際走訪該棟建築物，電梯直達8樓的門遭堵住，一般人不得入內，內部相當神秘，根據附近的醫美職員爆料「那裡就是酒店啊，只在晚上營業的酒店。」附近的人時常看到有女生攬客帶入內，沒想到韓媒進一步查證後發現，房產所有人就是BIGBANG大聲。

日前大聲曾透過代理人表示，只是房屋持有者，與營業無關，強調如果發現有違法情況，會與租客解約，不過當時有房仲業者表示，「大聲一定百分之百知道此事，若屋主不知的話，房仲業也會被連帶受罰。」26日大聲方面以聲明表示，該房產是在入伍前購買，隨後就進入部隊服役，因此在管理方面確實有不足的地方，對此深感抱歉。

▲▼大聲聲明。（圖／翻攝自E Daily）

▲大聲聲明。（圖／翻攝自E Daily）

同時，大聲也提到當時買下該棟樓時，租戶都已經入住，沒有留意是否有非法營業的情況，對於租客現有的不法行為，會尋求法律途徑解決，而作為房產所有人，也會竭盡全力負起該負的責任。另外江南區政府方面則表示，大聲作為持有者應該盡到管理義務，對於他的不作為而引起的問題，可能會追究刑事責任。

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

推薦閱讀

資深記者爆「隱藏版業界內幕」！　跟拍把到台灣NO.1女神

資深記者爆「隱藏版業界內幕」！　跟拍把到台灣NO.1女神

暴打女友被抓..半年後「蔣勁夫新女友」曝光！　嫩肌辣妹超兇

暴打女友被抓..半年後「蔣勁夫新女友」曝光！　嫩肌辣妹超兇

沈月「短腿肉肩厚片身材現形」！　單穿男人襯衫露性感遭譏：醜得奇形怪狀

沈月「短腿肉肩厚片身材現形」！　單穿男人襯衫露性感遭譏：醜得奇形怪狀

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

王瞳爆8年情斷捲出軌不倫　爸爸鬆口認：已經1年沒見到艾成！

王瞳爆8年情斷捲出軌不倫　爸爸鬆口認：已經1年沒見到艾成！

《天線寶寶》「太陽嬰兒」現在變這樣！　近況曝光網瘋傳當媽了

《天線寶寶》「太陽嬰兒」現在變這樣！　近況曝光網瘋傳當媽了

京阿尼大火「34名罹難者全是員工」　DNA鑑定速度緩慢藏「暖心原因」

京阿尼大火「34名罹難者全是員工」　DNA鑑定速度緩慢藏「暖心原因」

賴冠霖忍6天再嗆「最後一次警告」　挺身護最愛：不會善罷干休！

賴冠霖忍6天再嗆「最後一次警告」　挺身護最愛：不會善罷干休！

張立東、蘿莉塔「寶寶照」曝光！　套住她：下半輩子指靠我了

張立東、蘿莉塔「寶寶照」曝光！　套住她：下半輩子指靠我了

楊洋《全職高手》今晚確定開播！「終極預告曝光」電競畫面100%還原網跪了

楊洋《全職高手》今晚確定開播！「終極預告曝光」電競畫面100%還原網跪了

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

《炮仔聲》新角色登場！新生代「偶像劇女神」一開口…網驚：根本小李燕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

BIGBANG, 大聲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 通貨膨脹重計排名⋯1部電影票房超越《復仇者4》　網：這才是影史第一
  2. 庹宗康親做客家菜包吃下肚　風田嗆：老人容易噎著！
  3. Jennie大曬性感泳裝照　「蛇腰美腿」網嘆：美得我心臟差點靜止
  4. DC《小丑》入圍威尼斯影展主競賽　官方認證：比《黑暗騎士》更黑暗
  5. 任達華「手被捅破見肉」傷照曝光！　首還原遇刺瞬間過程：腦袋一片空白
  6. 不敢掀被子、聽到怪聲別回頭！　10部「看完有陰影的鬼片」瞬間背脊發涼
  7. 孫協志現身回應「秘戀夏宇童」！　認：一切都很好
  8. 小禎自爆抽菸5年！因為「這個原因」讓她一夜之間戒掉
  9. 閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！
  10. BIGBANG大聲爆「房子變淫窟」捲性招待幫兇　聲明回應了：願承擔責任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366