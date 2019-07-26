BIGBANG大聲爆「房子變淫窟」捲性招待幫兇　聲明回應了：願承擔責任

記者李玟儀／綜合報導

南韓夜店Burning Sun事件持續延燒，繼勝利、梁鉉錫（楊賢碩）等人被爆涉嫌性招待後，BIGBANG成員大聲也傳出其江南房產淪為淫窟，他26日發出聲明，表示購入房產後就入伍了，在管理方面的確有不足，若確認有非法行為，將立刻採取法律行動，也會承擔身為房屋所有人的責任。

▲BIGBANG大聲房產驚爆成了淫窟。（圖／翻攝自Channel A）

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韓媒日前揭露，一棟位於江南的房子常有酒家女進進出出，5到8樓外觀雖看起來是賣食物的餐廳，但實際走訪該棟建築物，電梯直達8樓的門遭堵住，一般人不得入內，內部相當神秘，根據附近的醫美職員爆料「那裡就是酒店啊，只在晚上營業的酒店。」附近的人時常看到有女生攬客帶入內，沒想到韓媒進一步查證後發現，房產所有人就是BIGBANG大聲。

日前大聲曾透過代理人表示，只是房屋持有者，與營業無關，強調如果發現有違法情況，會與租客解約，不過當時有房仲業者表示，「大聲一定百分之百知道此事，若屋主不知的話，房仲業也會被連帶受罰。」26日大聲方面以聲明表示，該房產是在入伍前購買，隨後就進入部隊服役，因此在管理方面確實有不足的地方，對此深感抱歉。

▲大聲聲明。（圖／翻攝自E Daily）

同時，大聲也提到當時買下該棟樓時，租戶都已經入住，沒有留意是否有非法營業的情況，對於租客現有的不法行為，會尋求法律途徑解決，而作為房產所有人，也會竭盡全力負起該負的責任。另外江南區政府方面則表示，大聲作為持有者應該盡到管理義務，對於他的不作為而引起的問題，可能會追究刑事責任。