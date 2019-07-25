賴冠霖忍6天再嗆「最後一次警告」　挺身護最愛：不會善罷干休！

記者李玟儀／綜合報導

南韓偶像團體Wanna One出身的成員賴冠霖結束團體活動後，將重心轉往大陸發展，日前無預警向經紀公司CUBE娛樂提出解約要求，律師指出是經紀公司未經本人同意轉讓大陸活動經紀權、甚至私刻印章等，導致他無法再信賴公司，因此提出解約，25日他更祭出最後警告，強硬發聲。

▲賴冠霖放話。（圖／翻攝自賴冠霖IG）

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賴冠霖在Instagram限時動態中PO文警告，「如果再動我的粉絲、我的工作人員、我的家人、我的人的話，我不會善罷干休。」最後再補充一句「One last warning」意味著這是最後的警告，同時表明自己的強硬立場。

在賴冠霖提出解約後，律師表示賴冠霖在2017年7月跟CUBE簽下合約，大陸方面的活動經紀權卻在2018年突然被公司轉賣給第3方，而他本人、父母事先並沒有同意，甚至直到2019年4月才知道此事。然而在行程管理上，韓方安排的工作曾跟陸方衝突，導致賴冠霖在拍攝大陸節目時出現問題，甚至跟湖南衛視變得關係不佳。

▲賴冠霖放話。（圖／翻攝自賴冠霖IG）

在賴冠霖得知合約狀況有異後，曾向經紀公司提出疑慮，卻發現公司疑似私刻印章，在他不曾見過的合約書上蓋章，質疑是經紀公司擅自偽造同意文件，他因此無法再信賴公司，並於7月提出解約要求。