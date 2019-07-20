任達華肚破爆血「歹徒長相曝光」！　行兇後「冒這反應」異常冷靜

記者田暐瑋／綜合報導

藝人任達華20日上午出席大陸廣東活動時，一名陌生男子衝上台突然朝他左腹部狠狠捅了一刀，他被刺傷後立刻逃開，但兇嫌像是殺紅眼，拼命追著他跑，手上的刀也不斷揮舞，最後被一旁保全制伏，兇嫌被壓在地上動彈不得，且雙眼緊閉絲毫沒有反抗，看起來年約30後半至40歲。

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刺傷任達華的歹徒是名中年男子，體型壯碩，趁著活動進行到邀請來賓上台的橋段時跟著走上舞台，可見事前已有計畫過，也熟知流程，歹徒隨後被多名保全壓制在地，只見他閉著雙眼不發一語，也沒有任何掙扎，看起來反應相當冷靜。

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▲捅傷任達華歹徒被制伏。（圖／翻攝自微博／娛Ms）

一名穿著深色吊嘎的男子，從舞台前方的台階緩緩上台，並且直直地朝著他走去，在非常靠近任達華的時候，男子從右邊口袋掏出一把刀，直接朝著任達華左腹刺進去，任達華被刺中後，連忙向後退開，男子緊追在後，接連揮砍並且又做了一次猛刺的動作，受傷的任達華在舞台上逃竄。

台下觀眾發現不對勁發出驚呼聲，但現場保全人員一直到意外發生7秒左右，才出現在台上，氣得網友怒罵：「保安反應能再慢點！」事後男子被當場制伏，而任達華被護送下台就醫，目前行兇動機仍不明。至於任達華狀況，據《新浪娛樂》報導，工作人員表示，任達華意識清楚，已經清理傷口了。

▲捅傷任達華歹徒。（圖／翻攝自微博／王永茹Winni）