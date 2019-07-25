蘿莉塔《玩很大》撞臉啦啦隊女神！　同框照對比網看傻：根本一樣

記者劉宜庭／綜合報導

蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，率真反應獲得不少網友喜愛，行程滿檔的她，近來跟隨節目《綜藝玩很大》，飛往南韓首爾出外景，期間不忘透過社群網站分享工作點滴，其中一張與LamiGirls成員羚小鹿（林亞萱）的合照，卻意外讓網友傻傻分不清楚，超高相似度也掀起外界熱議。

▲蘿莉塔近來為《綜藝玩很大》飛往首爾拍外景。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

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《綜藝玩很大》自播出後話題不斷，除了遊戲關卡新奇有趣，每集的來賓也備受矚目。這次節目飛往首爾錄外景，陣容同樣掀起關注。其中，黃隊成員有柯有倫、黃鐙輝、蘿莉塔、羚小鹿；黑隊成員則為黃鴻升（小鬼）、蔡昌憲、蕾菈（Lyla）以及林莎。

▲《綜藝玩很大》聚餐合照。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

錄影期間，蘿莉塔不時會透過Instagram分享花絮照片，除了所有人齊聚一堂用餐的大合照，24日更PO出與隊友羚小鹿的貼臉合影，「我們有像嗎？但我覺得小鹿美100倍。」照片中，2人同樣穿著黃隊隊服，頂著類似妝容、髮色及造型，就連彎眼笑的弧度都十分相似，讓人乍看之下險些分不清誰是誰。

▲蘿莉塔（右）撞臉羚小鹿。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

蘿莉塔將照片PO網後，引來女星林真亦留言形容，「姊妹吧你們。」中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吳函峮）也忍不住驚呼，「真的有（像）。」同時，不少網友也紛紛留言驚嘆，「超像」、「哇！好像孿生姐妹耶」、「根本一樣啊」、「影分身！？」在網路上意外掀起一陣熱烈討論。