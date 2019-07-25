ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蘿莉塔《玩很大》撞臉啦啦隊女神！　同框照對比網看傻：根本一樣

記者劉宜庭／綜合報導

蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，率真反應獲得不少網友喜愛，行程滿檔的她，近來跟隨節目《綜藝玩很大》，飛往南韓首爾出外景，期間不忘透過社群網站分享工作點滴，其中一張與LamiGirls成員羚小鹿（林亞萱）的合照，卻意外讓網友傻傻分不清楚，超高相似度也掀起外界熱議。

▲蘿莉塔撞臉羚小鹿。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

▲蘿莉塔近來為《綜藝玩很大》飛往首爾拍外景。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

請繼續往下閱讀...

《綜藝玩很大》自播出後話題不斷，除了遊戲關卡新奇有趣，每集的來賓也備受矚目。這次節目飛往首爾錄外景，陣容同樣掀起關注。其中，黃隊成員有柯有倫、黃鐙輝、蘿莉塔、羚小鹿；黑隊成員則為黃鴻升（小鬼）、蔡昌憲、蕾菈（Lyla）以及林莎。

▲蘿莉塔撞臉羚小鹿。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

▲《綜藝玩很大》聚餐合照。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

錄影期間，蘿莉塔不時會透過Instagram分享花絮照片，除了所有人齊聚一堂用餐的大合照，24日更PO出與隊友羚小鹿的貼臉合影，「我們有像嗎？但我覺得小鹿美100倍。」照片中，2人同樣穿著黃隊隊服，頂著類似妝容、髮色及造型，就連彎眼笑的弧度都十分相似，讓人乍看之下險些分不清誰是誰。

▲蘿莉塔撞臉羚小鹿。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

▲蘿莉塔（右）撞臉羚小鹿。（圖／翻攝自蘿莉塔Instagram）

蘿莉塔將照片PO網後，引來女星林真亦留言形容，「姊妹吧你們。」中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吳函峮）也忍不住驚呼，「真的有（像）。」同時，不少網友也紛紛留言驚嘆，「超像」、「哇！好像孿生姐妹耶」、「根本一樣啊」、「影分身！？」在網路上意外掀起一陣熱烈討論。

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

推薦閱讀

狄鶯暗轟喜翔「良心被狗咬」！　還原親姊狄玫婚姻內幕

狄鶯暗轟喜翔「良心被狗咬」！　還原親姊狄玫婚姻內幕

謝和弦混血妻自拍「美肌濾鏡全關掉」！　直逼素顏無P照曝真實顏值

謝和弦混血妻自拍「美肌濾鏡全關掉」！　直逼素顏無P照曝真實顏值

快訊／任達華出院了！　右手包紮首度現身「我們回家」

快訊／任達華出院了！　右手包紮首度現身「我們回家」

3歲兒在家玩「4D人體雲霄飛車」！　林志穎超狂育兒法被推爆

3歲兒在家玩「4D人體雲霄飛車」！　林志穎超狂育兒法被推爆

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

合照遭女子強勾手　吳奇隆警告閃炸「小心一點，我有老婆」

合照遭女子強勾手　吳奇隆警告閃炸「小心一點，我有老婆」

《有嘻哈》艾福杰尼暴瘦「消風一大圈」　2年前後對比照…網驚：瘦好多

《有嘻哈》艾福杰尼暴瘦「消風一大圈」　2年前後對比照…網驚：瘦好多

偶像劇女星約會畫面曝光！　當街冒「親暱3舉動」甜度破表

偶像劇女星約會畫面曝光！　當街冒「親暱3舉動」甜度破表

恭喜36歲安海瑟薇懷二胎！　「挺孕肚自拍」IG親吐當媽心聲

恭喜36歲安海瑟薇懷二胎！　「挺孕肚自拍」IG親吐當媽心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蘿莉塔, 綜藝玩很大, 玩很大, LamiGirls, 羚小鹿, 林亞萱

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《街舞2》炸全場舞台「台灣參賽者」起底！　曾是《大學生》班底…一出場就「單用頭倒立」
  2. 蘿莉塔《玩很大》撞臉啦啦隊女神！　同框照對比網看傻：根本一樣
  3. 瘋電影／從前，有個好萊塢　好萊塢片場引出真實兇殺案
  4. 王瞳爆8年情斷捲出軌不倫　爸爸鬆口認：已經1年沒見到艾成！
  5. 快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」
  6. 專訪／調教三女成戲精　女人國長大的趙德胤：「你不算男人」這句話，不是侮辱我
  7. 韓6歲網紅靠自己買下3億獨棟豪宅！　「影片點閱最高破3億」網全看傻
  8. 恭喜36歲安海瑟薇懷二胎！　「挺孕肚自拍」IG親吐當媽心聲
  9. 《銀翼殺手》魯格豪爾病逝享壽75歲！　自創「雨中獨白」成經典
  10. 22歲女星桌底公然挑逗男同學下面！《AV帝王》裸身激戰山田孝之

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366