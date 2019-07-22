尚恩曼德斯鐵粉「合成紋身照」　爽收男神「私訊要圖」⋯4天後真的刺上身！

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）擁有動人歌聲和好身材，加上帥氣臉孔更讓全世界少女瘋狂，因而有「全民男友」之稱。雖然男神近來和拉丁小天后卡蜜拉（Camila Cabello）從好友變情人宣告死會，但他對粉絲的溫暖舉動，依然融化不少人的心。

▲粉絲合成尚恩曼德斯的刺青照。（圖／翻攝自推特）



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18日有一名尚恩曼德斯的粉絲放上自己合成的照片，原PO繪製了一個蝴蝶的刺青圖案，放在尚恩曼德斯的左手臂上。沒想到這則貼文在隔天就被偶像「翻牌」，尚恩曼德斯轉發並回覆道：「這太棒了！你可以把圖案私訊給我嗎？」

▲尚恩曼德斯私訊粉絲要圖。（圖／翻攝自推特）

尚恩曼德斯最後還自己私訊的粉絲，問道：「請問可以把那個蝴蝶刺青的圖案傳給我嗎 ？」粉絲儘管嚇了一跳，還是傳了翻拍畫在筆記本上蝴蝶圖案的照片過去。沒想到尚恩曼德斯還進一步問說：「還是可以傳掃描檔給我嗎？」態度有禮貌也非常親民。

▲尚恩曼德斯4天後真的去刺青。（圖／翻攝自IG）

過了4天，尚恩曼德斯在IG限時動態上傳正在刺青的影片，刺青師後來也在自己的限時動態放出成果照，就是粉絲所畫的蝴蝶。照片公開後引起熱烈討論，許多人羨慕的說：「這也太棒了吧，偶像把自己畫的圖刺在身上一輩子！」也不少人將該網友視為追星典範並表示：「現在學畫畫還來得及嗎？」

▲尚恩曼德斯真的把粉絲畫的圖案刺到身上。（圖／翻攝自IG）