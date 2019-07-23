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BAZZI帶爸爸來台20小時「碰上台北大雷雨」　寵粉搭高台開唱

記者蕭采薇／台北報導

21歲美國新生代音樂才子巴茲（BAZZI）17日開始展開第一次亞洲巡迴， 所到之處包含新加坡、馬來西亞、印尼、香港，皆被他超CHILL的迷幻R&B俘虜。前一天才剛結束香港演出，BAZZI於22日馬不停蹄趕來台灣預計旋風停留20小時，並於今晚在Legacy Taipei舉辦台灣首場演唱會。

▲▼巴茲BAZZI台灣首唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲巴茲BAZZI台灣首唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

對自己的音樂和表演方式很有想法的BAZZI為亞巡設計了新的舞台與歌單，包含全球突破3.5億點聽次數的《MINE》、《BEAUTIFUL》以及《PARADISE》，音樂搭配舞台燈光效果，完美呈現巴式音樂風格的氛圍，甜嘴大撩觀眾，不畏午後大雷雨打擾，吸引800多名粉絲到場支持。

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BAZZI從5歲收到爸爸送的吉他後，就立定志向要當一名音樂人，在這次重要的首次亞洲巡迴，他也不忘邀請爸爸同行，見證人生重要的其中一章。這次亞洲巡迴巴茲推翻了以往舞台規劃，為了能看到場館每個角落的觀眾，特別增加小高台，對這次巡演下足功夫。

▲▼巴茲BAZZI台灣首唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲巴茲BAZZI台灣首唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

一開場BAZZI在神秘藍色燈光照射下，緩緩步上小高台，當2019金曲《PARADISE》音樂一下，引起全場觀眾歡呼，帶領粉絲快速進入巴茲迷幻世界。唱到《ALONE》時，擅長吉他的BAZZI帥氣背起吉他忘情演出，再度點燃全場熱情。暢銷單曲《BEAUTIFUL》滿場燈海更是將整場演唱會推到高潮。

撩粉功力滿點的BAZZI整場演唱會甜嘴不斷，大讚台灣歌迷都很時尚、熱情，大方與粉絲互動，並翻唱魔力紅甜蜜情歌《SUNDAY MORNING》，改編歌詞融入「台北」驚喜獻歌迷。演唱會最後，當億級點聽神曲《MINE》的前奏一出，觀眾瞬間爆出熱烈尖叫聲，從頭到尾大合唱，中間巴茲還再度停下音樂，請歌迷清唱一遍副歌，享受台灣粉絲美妙的歌聲，讓歌迷們意猶未盡，演出結束後還久久不想離去。

▲▼巴茲BAZZI台灣首唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲巴茲BAZZI台灣首唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

旋風訪台不到20小時的巴茲將於明日一早離台，接下來將至上海與馬尼拉開唱，雖然在繁忙的巡演日程中，他還是不間斷的創作音樂，並表示希望2019下半年與未來都能繼續透過音樂創作表達他的情感和想法，且感謝在地球另一端的台灣粉絲們對他的支持，如果有機會一定會再回到台灣開唱。

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