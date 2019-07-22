ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

巴茲「寫下EXO神曲」自爆：還喜歡BTS、NCT！　點名合作歌手「最難忘太妍」

記者蕭采薇／台北報導

有「音樂唱玩家」之稱的21歲美國歌手巴茲（Bazzi）22日來台舉辦首次台北演唱會，他在演出當天下午抵達，風塵僕僕於下榻飯店內接受媒體訪問。由於正好碰上北部超大豪雨，巴茲說道：「有點可惜，沒能看到窗外景色。」不過對於台灣名產珍奶卻是讚不絕口。

▲▼BAZZI 巴茲 媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲BAZZI抵台3小時立刻接受媒體聯訪，疲累之餘也露出俏皮表情。（圖／記者屠惠剛攝）

採訪開始前，巴茲收到來自台灣唱片公司贈送的珍珠奶茶、小林煎餅及太陽餅，他一喝珍珠奶茶便比了個讚、直說「I love it！」他表示之前在美國曾經喝過，現在才知道原來是台灣的飲料，「口味很經典！」

請繼續往下閱讀...

▲▼BAZZI 巴茲 媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲BAZZI大讚台灣珍奶。（圖／記者屠惠剛攝）

年僅21歲的巴茲，過去卻曾幫包括太妍、EXO、NCT等南韓大咖偶像寫歌，他坦言：「K-POP可以說是我最喜歡的音樂類型，現在這個世代只求快，藝人們的才能、還有花時間去做好的作品都不受重視，但是K-POP的作品質量卻很高，不管是編舞、視覺呈現等，整個風格都很有自己的想法。」

▲▼BAZZI 巴茲 媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲訪問開始前工作人員為BAZZI喬座位，他反應相當有趣。（圖／記者屠惠剛攝）

雖然每次的合作都令人印象深刻，但巴茲說，與太妍合作《Fine》是他最難忘的一次，「和太妍合作是第一次的體驗，我先用英文寫好一首歌，透過翻譯變成另一種語言。雖然語言不同，但歌曲核心都還保留下來，感覺很奇妙。」他也表明欣賞防彈少年團（BTS）、EXO、NCT、BLACKPINK等K-POP歌手。

▲▼BAZZI 巴茲 媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲BAZZI首度來台。（圖／記者屠惠剛攝）

巴茲2018年將自己的單曲《Beautiful》重新改編，邀來卡蜜拉（Camila Cabello）合唱更突破金唱片銷量佳績。談到兩人的合作，巴茲透露：「她（卡蜜拉）是個貼心的女孩，和我交流了很多音樂上的東西，畢竟我還是個新人，是個很愉快的合作。」此外，巴茲也很期待繼續和更多優秀的歌手合作，更特別點名了近來爆紅的新人怪奇比莉（Billie Eilish）。

▲▼BAZZI 巴茲 媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲BAZZI首度來台。（圖／記者屠惠剛攝）

雖然從五歲從爸爸收到吉他開始，巴茲就一直嚮往演藝圈，但他透露真的簽下合約時並沒有感覺很興奮，反倒是第一次站上Coachella音樂祭的舞台，才是他心中美夢成真的特別時刻，「一直夢想上這個舞台，現場有8萬觀眾在台下，最遠的我甚至看不到他們的臉了。」

▲▼BAZZI 巴茲 媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲BAZZI首度來台。（圖／記者屠惠剛攝）

年僅21歲的面對快速成名而隨之而來的壓力，也自有一套方法面對。巴茲說：「我盡量不花力氣在成名這件事，注意力放在我的日常生活、照顧好自己，或是做音樂上面。」像是吃得健康、睡得早，花時間和朋友相處，且不要花太多時間玩手機。巴茲說：「這些雖然是生理上的行為，但身心是不可分的。」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

推薦閱讀

小賈斯汀開微博「第一張照片」吸55萬讚　粉興奮：不用翻牆看放閃了！

小賈斯汀開微博「第一張照片」吸55萬讚　粉興奮：不用翻牆看放閃了！

尚恩曼德斯鐵粉「合成紋身照」　爽收男神「私訊要圖」⋯4天後真的刺上身！

尚恩曼德斯鐵粉「合成紋身照」　爽收男神「私訊要圖」⋯4天後真的刺上身！

參加《創造101》被笑「大媽選手」黑又胖　王菊被蕾哈娜相中拍美妝廣告

參加《創造101》被笑「大媽選手」黑又胖　王菊被蕾哈娜相中拍美妝廣告

男學生「上英聽課撞鬼」耳機傳詭異女聲：地獄見　墜樓慘死噴腦漿

男學生「上英聽課撞鬼」耳機傳詭異女聲：地獄見　墜樓慘死噴腦漿

《泰坦》片場爆意外！飛車殘骸射出　25年資歷「好萊塢大咖」當場被砸死

《泰坦》片場爆意外！飛車殘骸射出　25年資歷「好萊塢大咖」當場被砸死

日網友瘋傳：《阿拉丁》其實是錦戶亮演的！　本人「親口承認」了

日網友瘋傳：《阿拉丁》其實是錦戶亮演的！　本人「親口承認」了

獨家／英國爆紅女聲媚布兒超愛「南韓天團」　自爆初次首爾行：買一堆周邊

獨家／英國爆紅女聲媚布兒超愛「南韓天團」　自爆初次首爾行：買一堆周邊

《神盾局特工》確定2020年播出最後一季！　漫威「最長壽影集」7年畫句點

《神盾局特工》確定2020年播出最後一季！　漫威「最長壽影集」7年畫句點

睽違五年發片強碰「兒童界天后」佩佩豬出道　女歌手絕望：我完了！

睽違五年發片強碰「兒童界天后」佩佩豬出道　女歌手絕望：我完了！

《冰與火》席恩、布蕾妮差點和艾美獎無緣　HBO證實：沒幫他們報名

《冰與火》席恩、布蕾妮差點和艾美獎無緣　HBO證實：沒幫他們報名

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

巴茲, Bazzi, 太妍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 伍佰年底「伍式情歌」炸高雄　預告明年「唱回小巨蛋」
  2. 《獅子王》強大！「全台票房5天破億」刷新迪士尼動畫改編紀錄
  3. 女歌手一覺醒來驚覺失聲　惡化頭痛、喘不過氣...原來是這病
  4. 《最佳利益》收視開紅盤！　製作人曝「第二季有進度」
  5. 台北淹水「東區馬路變河川」　陳為民苦照亮點：積水還這麼清澈！
  6. 羅大佑澳門歡慶65歲生日　金智娟驚喜助陣
  7. 巴茲「寫下EXO神曲」自爆：還喜歡BTS、NCT！　點名合作歌手「最難忘太妍」
  8. 答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了
  9. 造浪池超逼真！整團監製+導演嚇呆狂點頭：台灣可以拍船難片、海盜片了
  10. 大S兒子難得露臉了！　才3歲就飆高變超帥…網驚：像複製汪小菲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366