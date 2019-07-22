巴茲「寫下EXO神曲」自爆：還喜歡BTS、NCT！　點名合作歌手「最難忘太妍」

記者蕭采薇／台北報導

有「音樂唱玩家」之稱的21歲美國歌手巴茲（Bazzi）22日來台舉辦首次台北演唱會，他在演出當天下午抵達，風塵僕僕於下榻飯店內接受媒體訪問。由於正好碰上北部超大豪雨，巴茲說道：「有點可惜，沒能看到窗外景色。」不過對於台灣名產珍奶卻是讚不絕口。

▲BAZZI抵台3小時立刻接受媒體聯訪，疲累之餘也露出俏皮表情。（圖／記者屠惠剛攝）

採訪開始前，巴茲收到來自台灣唱片公司贈送的珍珠奶茶、小林煎餅及太陽餅，他一喝珍珠奶茶便比了個讚、直說「I love it！」他表示之前在美國曾經喝過，現在才知道原來是台灣的飲料，「口味很經典！」

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▲BAZZI大讚台灣珍奶。（圖／記者屠惠剛攝）

年僅21歲的巴茲，過去卻曾幫包括太妍、EXO、NCT等南韓大咖偶像寫歌，他坦言：「K-POP可以說是我最喜歡的音樂類型，現在這個世代只求快，藝人們的才能、還有花時間去做好的作品都不受重視，但是K-POP的作品質量卻很高，不管是編舞、視覺呈現等，整個風格都很有自己的想法。」

▲訪問開始前工作人員為BAZZI喬座位，他反應相當有趣。（圖／記者屠惠剛攝）



雖然每次的合作都令人印象深刻，但巴茲說，與太妍合作《Fine》是他最難忘的一次，「和太妍合作是第一次的體驗，我先用英文寫好一首歌，透過翻譯變成另一種語言。雖然語言不同，但歌曲核心都還保留下來，感覺很奇妙。」他也表明欣賞防彈少年團（BTS）、EXO、NCT、BLACKPINK等K-POP歌手。

▲BAZZI首度來台。（圖／記者屠惠剛攝）



巴茲2018年將自己的單曲《Beautiful》重新改編，邀來卡蜜拉（Camila Cabello）合唱更突破金唱片銷量佳績。談到兩人的合作，巴茲透露：「她（卡蜜拉）是個貼心的女孩，和我交流了很多音樂上的東西，畢竟我還是個新人，是個很愉快的合作。」此外，巴茲也很期待繼續和更多優秀的歌手合作，更特別點名了近來爆紅的新人怪奇比莉（Billie Eilish）。

▲BAZZI首度來台。（圖／記者屠惠剛攝）

雖然從五歲從爸爸收到吉他開始，巴茲就一直嚮往演藝圈，但他透露真的簽下合約時並沒有感覺很興奮，反倒是第一次站上Coachella音樂祭的舞台，才是他心中美夢成真的特別時刻，「一直夢想上這個舞台，現場有8萬觀眾在台下，最遠的我甚至看不到他們的臉了。」

▲BAZZI首度來台。（圖／記者屠惠剛攝）

年僅21歲的面對快速成名而隨之而來的壓力，也自有一套方法面對。巴茲說：「我盡量不花力氣在成名這件事，注意力放在我的日常生活、照顧好自己，或是做音樂上面。」像是吃得健康、睡得早，花時間和朋友相處，且不要花太多時間玩手機。巴茲說：「這些雖然是生理上的行為，但身心是不可分的。」