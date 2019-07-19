獨家／英國爆紅女聲媚布兒超愛「南韓天團」　自爆初次首爾行：買一堆周邊

記者蕭采薇／新加坡專訪

年僅23歲的「個性新女聲」媚布兒（Mabel）以單曲《Don't Call Me Up》爆紅，不僅在YouTube創下9千萬點擊，並受邀擔任一世代哈利（Harry Styles）的演唱會嘉賓，且在今年風光入圍全英大獎「年度躍進歌手獎」。這位英國新世代最具潛力的女歌手接受《ETtoday星光雲》專訪，並大方分享首次亞洲行的體驗。

▲英國女歌手媚布兒以單曲《Don't Call Me Up》爆紅。（圖／翻攝自IG）



初次造訪亞洲，媚布兒第一站是南韓首爾，接著飛往新加坡，最後一站則是菲律賓馬尼拉。媚布兒在新加坡下榻飯店中接受《ETtoday星光雲》專訪，她背著名貴的香奈兒腰包現身，儼然有新一代時尚ICON的架勢。

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▲年紀輕輕的媚布兒已有天后架勢。（圖／翻攝自IG）



然而在訪問開始前，媚布兒將手機交給經紀人，卻意外曝光她的手機殼不是什麼國際大牌，而是相當火紅、被戲稱是是「南韓天團」的Kakao Friends原創角色其中的萊恩（RYAN）。一個小地方，曝露出外表相當有氣勢的媚布兒，其實和一般的23歲的女生沒什麼兩樣。

▲媚布兒超愛「萊恩」，第一次到首爾就買了一堆周邊商品。（圖／翻攝自IG）

提到初次亞洲行，媚布兒並沒有特地為自己設下「必去目標」，而是隨意在路上逛逛。不過在IG曝光的照片中，她在首爾的唯一一張照片，是拿著萊恩的玩偶，站在街頭露出開心的微笑並寫下「首爾夥伴」。

▲媚布兒初次亞洲行。（圖／翻攝自IG）



媚布兒興奮地向《ETtoday星光雲》記者說：「我是萊恩的大粉絲！我還知道，他是獅子、一隻沒有鬃毛的獅子。」由於萊恩常被誤會是隻熊，媚布兒這話一出，就確定確實是鐵粉無誤！她更開心表示：「我買了一堆周邊商品，手機殼、玩偶，一堆小東西等等。」

▲年紀輕輕的媚布兒已是英國歌壇的新人王。（圖／翻攝自IG）

雖然初次亞洲行與台灣無緣，但媚布兒也表示：「如果有機會，真的很想去台灣，也想見見台灣的粉絲。」更多媚布兒專訪和相關新聞，請繼續鎖定《ETtoday星光雲》。