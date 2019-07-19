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《神盾局特工》確定2020年播出最後一季！　漫威「最長壽影集」7年畫句點

記者蕭采薇／綜合報導

一年一度聖地牙哥動漫展現正熱鬧舉行中，這個動漫宅盛事，同時也是不少漫畫改編的電影、影集宣布重大消息的地方。備受歡迎的漫威美劇《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）卡司群出席聖地牙哥動漫展，同時也確定2020年播出的第七季為最終季。

▲▼漫威美劇《神盾局特工》確定2020年是最後一季，演員們出席聖地牙哥動漫展合照。（圖／劇照、TVLine）

▲漫威美劇《神盾局特工》確定2020年播出最後一季。（圖／劇照）

《神盾局特工》去年底獲得ABC電視台續訂第七季，而漫威電視部門總裁傑夫洛布（Jeph Loeb）在時隔半年多後也宣布第七季確定為最終季，目前演員們正在拍攝全劇大結局。

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《神盾局特工》包括克拉克格雷格（Clark Gregg）、溫明娜（Ming-Na Wen）班底們，在消息宣布後也出席了聖地牙哥動漫展，首次和粉絲在HALL H相見歡，就是希望能有機會親自表達感謝。克拉克格雷格在台上感動說道：「這是一場非凡無比的旅程。」

▲▼漫威美劇《神盾局特工》確定2020年是最後一季，演員們出席聖地牙哥動漫展合照。（圖／劇照、TVLine）

▲《神盾局特工》演員們出席聖地牙哥動漫展合照。（圖／翻攝自TVLine）

《神盾局特工》是「漫威宇宙」首部美劇，自2013年開播至今已6年，也是漫威系列最長壽的一部影集。傑夫洛布也透露第七季拍攝進度：「離結局不遠了。」《神盾局特工》第七季預計共13集將於 2020 年夏季播出。

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神盾局特工, Agents of S.H.I.E.L.D., 漫威

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