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泰國變性人選美冠軍出爐！　「胸部以下都是腿」180cm氣質正妹奪冠

記者蕭采薇／綜合報導

泰國一年一度的「蒂芬妮環球小姐」日前在芭達雅舉行，由27歲佳麗Ruethaipreeya Nuangle奪下后冠。身高180公分的她擁有一雙大長腿，膚白貌美也相當有氣質。自32位佳麗中脫穎而出的她，也將代表泰國參加2020年國際變性人選美大賽。

▲▼泰國變性人選美大賽「蒂芬妮環球小姐」，2019年由27歲佳麗Ruethaipreeya Nuangle奪下后冠。（圖／翻攝自YouTube／Miss Tiffany`s Universe Official）

▲27歲佳麗Ruethaipreeya Nuangle奪下后冠。（圖／翻攝自YouTube／Miss Tiffany's Universe Official）

「蒂芬妮環球小姐」每年都吸引無數佳麗參加，她們個個環肥燕瘦，各自擁有不同的美麗，唯一的共通點就是「她」們都是變性人。今年拿下后冠的27歲佳麗Ruethaipreeya Nuangle，就讀泰國Sukhothai Thammathirat文學院，是名公立大學高材生。

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▲▼泰國變性人選美大賽「蒂芬妮環球小姐」，2019年由27歲佳麗Ruethaipreeya Nuangle奪下后冠。（圖／翻攝自YouTube／Miss Tiffany`s Universe Official）

▲Ruethaipreeya Nuangle說話輕聲細語，非常有氣質。（圖／翻攝自YouTube／Miss Tiffany's Universe Official）

180公分的Ruethaipreeya Nuangle不僅長得漂亮，講話輕聲細語，舉手投足也透露出優雅，讓不少女人看了都自嘆不如。更有人表示：「或許她不見得是最漂亮的，但氣質真的太好了，看了就讓人喜歡。」也有人大讚她身材超好：「胸部以下都是大長腿！」

▲▼泰國變性人選美大賽「蒂芬妮環球小姐」，2019年由27歲佳麗Ruethaipreeya Nuangle奪下后冠。（圖／翻攝自YouTube／Miss Tiffany`s Universe Official）

▲27歲佳麗Ruethaipreeya Nuangle奪下后冠。（圖／翻攝自YouTube／Miss Tiffany's Universe Official）

▲27歲佳麗Ruethaipreeya Nuangle奪下后冠。

▲Ruethaipreeya Nuangle舉手投足都很有氣質。

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變性人, 變性人選美, Ruethaipreeya Nuangle, 蒂芬妮環球小姐

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