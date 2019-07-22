ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日網友瘋傳：《阿拉丁》其實是錦戶亮演的！　本人「親口承認」了

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）全球票房皆開出紅盤，口碑更是由黑翻紅，一掃上映前的種種猜疑與負評。不過較晚上映的日本地區，在當地網友陸續看完電影後，卻是意外發現男主角「阿拉丁」梅納馬蘇德（Mena Massoud）和傑尼斯偶像錦戶亮非常相像，錦戶亮更對此作出回應。

▲▼日網友發現錦戶亮和阿拉丁很像。（圖／劇照、記者季相儒攝）

▲《阿拉丁》最近在日本上映。（圖／劇照）

雖然日本較其他地方更晚上映，但《阿拉丁》依然在當地造成熱潮。其中網友也發現，日本傑尼斯偶像錦戶亮不管是較為黝黑的皮膚，五官甚至是神韻，都和飾演男主角阿拉丁的梅納馬蘇德非常相像，在推特上引起熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

▲▼日網友發現錦戶亮和阿拉丁很像。（圖／劇照、記者季相儒攝）

▲《阿拉丁》最近在日本上映，同樣引起討論。（圖／劇照）

對於被拿來比較一事，錦戶亮也幽默以對，近來在主持時還開玩笑說道：「大家好，我是阿拉丁。」更稱呼粉絲是茉莉公主。事實上《阿拉丁》在全世界也都掀起熱潮。不過也有網友討論，比起「王子」，阿拉丁似乎更適合被稱作「公主」。

▲▼錦戶亮 媒體聯訪。（圖／記者季相儒攝）

▲日網友笑稱，「阿拉丁」其實是錦戶亮演的。（圖／記者季相儒攝）

包括「有一雙魔法手」、「有魔法長髮（毯）」、「小動物會和他說話」、「被綁架或或被奴役過」，以及「大家認為你能解決麻煩，都是因為一個高大強壯的男人。」這些條件「阿拉丁」都符合，因此網友們KUSO笑稱：「阿拉丁其實是公主！」更有人開玩笑提出更多佐證：「當然，除了這五點外，他還跟蘇丹結婚。」

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

推薦閱讀

獨家／英國爆紅女聲媚布兒超愛「南韓天團」　自爆初次首爾行：買一堆周邊

獨家／英國爆紅女聲媚布兒超愛「南韓天團」　自爆初次首爾行：買一堆周邊

《神盾局特工》確定2020年播出最後一季！　漫威「最長壽影集」7年畫句點

《神盾局特工》確定2020年播出最後一季！　漫威「最長壽影集」7年畫句點

《陰屍路》第十季首張劇照曝光！　節目統籌透露「關鍵元素」

《陰屍路》第十季首張劇照曝光！　節目統籌透露「關鍵元素」

小賈斯汀開微博「第一張照片」吸55萬讚　粉興奮：不用翻牆看放閃了！

小賈斯汀開微博「第一張照片」吸55萬讚　粉興奮：不用翻牆看放閃了！

睽違五年發片強碰「兒童界天后」佩佩豬出道　女歌手絕望：我完了！

睽違五年發片強碰「兒童界天后」佩佩豬出道　女歌手絕望：我完了！

《泰坦》片場爆意外！飛車殘骸射出　25年資歷「好萊塢大咖」當場被砸死

《泰坦》片場爆意外！飛車殘骸射出　25年資歷「好萊塢大咖」當場被砸死

參加《創造101》被笑「大媽選手」黑又胖　王菊被蕾哈娜相中拍美妝廣告

參加《創造101》被笑「大媽選手」黑又胖　王菊被蕾哈娜相中拍美妝廣告

男學生「上英聽課撞鬼」耳機傳詭異女聲：地獄見　墜樓慘死噴腦漿

男學生「上英聽課撞鬼」耳機傳詭異女聲：地獄見　墜樓慘死噴腦漿

《冰與火》席恩、布蕾妮差點和艾美獎無緣　HBO證實：沒幫他們報名

《冰與火》席恩、布蕾妮差點和艾美獎無緣　HBO證實：沒幫他們報名

尚恩曼德斯鐵粉「合成紋身照」　爽收男神「私訊要圖」⋯4天後真的刺上身！

尚恩曼德斯鐵粉「合成紋身照」　爽收男神「私訊要圖」⋯4天後真的刺上身！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

快訊／宋慧喬、宋仲基離婚正式生效！　切斷1年8月婚姻「從今天起變陌生人」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿拉丁, Aladdin, 錦戶亮, 梅納馬蘇德, Mena Massoud

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 徐小可翻開小孩暑假作業「這是考眼力嗎」　滿滿格子：真的很想幫忙寫
  2. 哈孝遠拿掉保鮮膜...激吻風田「嘴唇好軟」　當爸壓力大：老婆都說不要
  3. 「國民年下男」丁海寅2度訪台！　10月會粉絲全場擊掌
  4. 和王可元激吻爆一夜情！　王淨錯亂驚「在跟殺人犯接吻」
  5. 地表最強！美導演奧立佛史東　請普丁當他女兒的教父
  6. 康弘「擠牛乳」挨罰：動作太色情！　停工3個月他抗議後更慘
  7. Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～
  8. 外景錄影驚魂！露營醒來發現「帳篷遭破壞」存糧全空
  9. Xiumin軍隊心繫EXO開唱：沒人受傷吧？　群組對話暖炸
  10. 日網友瘋傳：《阿拉丁》其實是錦戶亮演的！　本人「親口承認」了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366