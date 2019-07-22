日網友瘋傳：《阿拉丁》其實是錦戶亮演的！　本人「親口承認」了

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）全球票房皆開出紅盤，口碑更是由黑翻紅，一掃上映前的種種猜疑與負評。不過較晚上映的日本地區，在當地網友陸續看完電影後，卻是意外發現男主角「阿拉丁」梅納馬蘇德（Mena Massoud）和傑尼斯偶像錦戶亮非常相像，錦戶亮更對此作出回應。

▲《阿拉丁》最近在日本上映。（圖／劇照）

雖然日本較其他地方更晚上映，但《阿拉丁》依然在當地造成熱潮。其中網友也發現，日本傑尼斯偶像錦戶亮不管是較為黝黑的皮膚，五官甚至是神韻，都和飾演男主角阿拉丁的梅納馬蘇德非常相像，在推特上引起熱烈討論。

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▲《阿拉丁》最近在日本上映，同樣引起討論。（圖／劇照）

對於被拿來比較一事，錦戶亮也幽默以對，近來在主持時還開玩笑說道：「大家好，我是阿拉丁。」更稱呼粉絲是茉莉公主。事實上《阿拉丁》在全世界也都掀起熱潮。不過也有網友討論，比起「王子」，阿拉丁似乎更適合被稱作「公主」。

▲日網友笑稱，「阿拉丁」其實是錦戶亮演的。（圖／記者季相儒攝）

包括「有一雙魔法手」、「有魔法長髮（毯）」、「小動物會和他說話」、「被綁架或或被奴役過」，以及「大家認為你能解決麻煩，都是因為一個高大強壯的男人。」這些條件「阿拉丁」都符合，因此網友們KUSO笑稱：「阿拉丁其實是公主！」更有人開玩笑提出更多佐證：「當然，除了這五點外，他還跟蘇丹結婚。」