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資工彌爆五官再進化！　神隱6年近照曝光…「台大五姬澎臉」解放比基尼

記者潘慧中／綜合報導

「台大五姬」出身的余函彌（資工彌）2013年逐漸淡出演藝圈，狀態形同神隱，但五官變化始終是討論焦點，目前大多活躍於社群網站的她，近日分享了一系列在夏威夷度假的美照，卻被眼尖網友發現「好像又長不一樣了」。

▲▼資工彌爆五官再進化！（圖／翻攝自YouTube）

▲▼余函彌當年上《康熙來了》的畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼資工彌爆五官再進化！（圖／翻攝自YouTube）

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照片中，可以看到余函彌慵懶地躺著，臉蛋十分緊緻澎潤，山根高挺，無辜的大眼睛配上微嘟的嘴型，看起來非常惹人憐愛，對比多年前的雪白肌膚，如今已悄悄曬成健康的小麥色。

▲▼資工彌爆五官再進化！（圖／翻攝自Instagram／bonnieyuxx）

▲▼余函彌近年活躍於社群網站。（圖／翻攝自Instagram／bonnieyuxx）

▲▼資工彌爆五官再進化！（圖／翻攝自Instagram／bonnieyuxx）

不只這樣，余函彌的穿衣風格也越來越大膽，換上斑馬紋比基尼半躺沙灘，辣露東西半球、螞蟻腰和修長美腿，好身材背後其實付出不少代價，「度假的時候不要鬆懈！」直接在陽台深蹲和跳躍，「連續20分鐘，中間休息不要超過1分鐘，肚子肥肉跳著跳著都沒了。」

▲▼資工彌爆五官再進化！（圖／翻攝自Instagram／bonnieyuxx）

▲余函彌解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／bonnieyuxx）

事實上，過去便有網友差點認不出她來：「是妳嗎？不像了。」余函彌看到對方疑惑發問後，她當時不避諱地說：「整容了。」態度相當大方。曾被問到是否真不在意外界討論，她也大方表示不會，「有娛樂大家效果就好，歡迎大家看我今天臉和昨天有什麼不一樣。」

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