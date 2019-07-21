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「來電顯示」戳破男友偷吃閨蜜！　黃小柔抓姦SOP曝光：這種人都是慣犯

記者潘慧中／綜合報導

黃小柔2014年結婚，回首過去的戀愛經驗，她坦言想到某些畫面仍然很揪心，20幾歲談戀愛時，很容易相信對方所說的話，卻沒料到對方竟偷吃她的閨蜜，她還是因為男友手機的「來電顯示」才看清楚真相。

▲▼黃小柔靠「來電顯示」戳破男友。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

▲黃小柔。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

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黃小柔最近在《女人我最大》透露，有次打電話給某任牡羊座男友時，對方不但是起床嗓，還跟她說正在她的魔羯座閨蜜家：「我剛好在路上遇到她，我也不知道要去哪，所以我就來她家了。」理由超級怪，但她當下完全沒有起疑心。

▲▼黃小柔靠「來電顯示」戳破男友。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼黃小柔年輕時很容易相信另一半的話。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼黃小柔靠「來電顯示」戳破男友。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

電話一掛，黃小柔想說去閨蜜家看看好了，魔羯閨蜜應門時一臉剛睡醒的樣子，男友走出來一樣睡眼惺忪，「當下我就沒想什麼，我就把這件事情記著。」隔沒幾天，一行人相約聚會，男友突然找不到手機，閨蜜馬上主動說要撥電話幫忙找，殊不知手機剛好被她壓在屁股下。

▲▼黃小柔靠「來電顯示」戳破男友。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲黃小柔意外發現男友改了閨蜜的來電名稱。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

結果，黃小柔拿起手機一看發現男友偷偷改了閨蜜的來電名稱，比方說改成「XX哥」等較不容易起疑心的名字，她開始覺得不對勁，但仍保持鎮定，事後找機會支開男友偷看對方手機，「一切都明白了，他們那一天果真睡了。」

▲▼黃小柔靠「來電顯示」戳破男友。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼黃小柔直接跟閨蜜攤牌，並把對方的所作所為跟周遭所有人講。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲▼黃小柔靠「來電顯示」戳破男友。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

黃小柔最後直接放生這任牡羊座男友，並和魔羯閨蜜攤牌：「妳誰不搶，搶我男朋友做什麼？」她甚至把閨蜜的所作所為告訴所有朋友，「我不是要報復，我只是要大家小心她，因為這種男女有偷吃都是慣犯！」

▲約從22：39分開始。（影／取自YouTube／女人我最大）

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