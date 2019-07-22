「國民年下男」丁海寅2度訪台！　10月會粉絲全場擊掌

記者吳睿慈／台北報導

南韓「國民年下男」丁海寅2016年在《鬼怪》飾演初戀學長打開知名度，隨後接續演出夯劇《當你沈睡時》、《機智牢房生活》擄獲不少劇迷芳心。他2018年曾來台與粉絲同歡，將二度到訪台灣，預計在10月12日於TICC台北國際會議中心舉辦「2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI」。

▲丁海寅2度訪台會粉絲。（圖／全星秀提供）



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丁海寅戲劇邀約不斷，今年出演《春夜》飾演溫柔耿直的單親爸爸，劇中真實呈現人性與貼近生活的愛情觀，播出後話題性始終居高不下，引起許多網友、觀眾的共鳴。而他即將與《鬼怪》女主角金高銀合作電影《愉悅的音樂專輯》，兩人相隔3年再會，充滿復古感性的海報形象，令粉絲期待不已。

事業工作滿檔，丁海寅不忘抽空會粉絲，他將於10月12日在TICC台北國際會議中心舉辦「2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI」，門票將於8月11日下午2點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，票價分為2800、3600、4600元，凡購票即可享有近距離擊掌，還有機會抽中和丁海寅合照（十人一組）、親筆簽名拍立得等好康福利。