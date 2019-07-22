請夏4年沒休息！　粉絲安慰「妳要健康」⋯她掩面爆哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星請夏2016年參加節目《PRODUCE 101》，搶進限定團體「I.O.I」的出道名額，累積人氣。她結束團體近9個月的活動，隨即投入個人solo出道，每每推出歌曲都會引起關注，成功打開知名度。然而，她的名氣建立在操勞的滿檔行程上，有粉絲21日便寫信到廣播節目，希望她多多休息，心疼的話語當場逼哭她。

▲請夏已將近4年沒休息。（圖／翻攝自請夏IG）



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請夏自參加節目《PRODUCE 101》後，隨後又以個人身份「請夏」出道，4年以來幾乎沒有個人休息時間，近來又推出新歌《Snapping》忙著跑宣傳行程、簽名會，她21日出演固定參與的廣播節目，粉絲寫信叮嚀「請夏辛苦了，要健康喔。」她語氣開始變得哽咽，在唸到另一位粉絲的信件「最後妳也辛苦了」，請夏竟無預警捂臉爆哭。

▲▼請夏聽見粉絲安慰「妳要健康」，無預警掩面爆哭。（圖／翻攝自韓網）



由於節目還在進行，請夏刻意不讓自己哭出聲，但她緊緊掩面的動作，令歌迷心疼不已，一路上看著她推出新歌，獲得好成績，但零空檔的行程連粉絲都看不下去，擔心她的身體狀況不好，她21日無預警爆哭，也讓粉絲心疼直呼「活動太多了」、「可能是累了」、「請夏好好休息吧」。