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李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李棟旭長相帥氣，個性溫暖，他近期擔任人氣選秀《PRODUCE X 101》國民代表，把101位練習生視如己出，隨著最終賽播岀，他對練習生的照顧也在節目裡曝光，有網友掀出他私下探訪成員的穿著，當時正在趕拍戲劇《觸及真心》，暖心舉止再度受到讚賞。

▲▼李棟旭拍《觸及真心》趕去看101練習生！網挖證據：衣服一樣。（圖／翻攝自Mnet、韓網）

▲▼李棟旭正在拍《觸及真心》，特地趕去看101練習生。（圖／翻攝自Mnet、韓網）

▲▼李棟旭拍《觸及真心》趕去看101練習生！網挖證據：衣服一樣。（圖／翻攝自Mnet、韓網）

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李棟旭被稱讚是歷屆以來最暖心的國民代表，《PRODUCE X 101》19日播岀最終賽，節目曝光他私下探望練習生的花絮，有網友翻出他在《101》裡出現的服裝，有幾套與《觸及真心》裡的服裝相同，連戲服都來不及換下，便抵達練習室給予支持，親自送上建議，幾乎沒有缺席任何重要的大事。

▲▼李棟旭拍《觸及真心》趕去看101練習生！網挖證據：衣服一樣。（圖／翻攝自Mnet、韓網）

▲▼李棟旭在《101》的衣服跟拍《觸及真心》的戲服一樣。（圖／翻攝自Mnet、韓網）

▲▼李棟旭拍《觸及真心》趕去看101練習生！網挖證據：衣服一樣。（圖／翻攝自Mnet、韓網）

一系列比對圖曝光，李棟旭細心對待《101》練習生的心意也深深感動著許多觀眾，留言滿滿都是正面評論，「現在以來所有代表中最好的代表」、「我的pick是李棟旭」。

事實上，《PRODUCE X 101》最終賽結束後，李棟旭曾被拍到五味雜陳的表情，看著有人被淘汰，沮喪心情藏不住，表情令人不捨。

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