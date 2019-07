三浦春馬要來了！見面會獻給台灣　8／29大直會粉絲

記者吳睿慈/綜合報導

日本大勢演員三浦春馬2007年以電影《戀空》闖出知名度,並獲得日本電影學院獎最佳新人獎,出道至今已經累積不少膾炙人口的作品,無論電視、電影甚至舞台劇都有很好的表現。他去年曾因為拍戲來台短居,難忘台北的種種,這次終於能透過舉辦見面會再度造訪,8月29日即將在ATT SHOW BOX大直會粉絲。

▲三浦春馬8月29日來台會粉絲。(圖/雅慕斯娛樂提供)



三浦春馬所主演的戲劇《TWO WEEKS》現正在日播岀,詮釋為救絕症女兒而亡命天涯的父親,同時更以歌手身份正式出道,推出個人首張單曲《Fight for your heart》,能歌善舞的表現,令粉絲再次感受三浦春馬的全才。

請繼續往下閱讀...

行程滿檔的他,即將在8月29日來台舉辦「三浦春馬 1st FAN MEETING IN TAIPEI「TWO WEEKS」SPECIAL 見面會」,票價與福利將於近日公佈,8月3日中午12點將在KKTIX全面啟售。另外,他所主演的《TWO WEEKS》將於27日晚間11點起在WAKUWAKU JAPAN首播,《信用詐欺師JP》電影版則預計8月30日在台上映,首張單曲《Fight for your heart》已在KKBOX等數位音樂平台上架。