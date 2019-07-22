Mei兒子太大！徐小可「腳一伸就出來」秒認乾兒子　阿Ben感動哭了

記者林彥君／台北報導

許暐翎（徐小可）與白吉勝（阿Ben）今（22日）上JET《命運好好玩》，今天是大兒子「白開水」生日，徐小可說昨晚白開水躺在她的大腿上撒嬌，讓她感慨小孩在一眨眼間就長大了，徐小可忍不住爆料：「我知道兒子有喜歡的女生，我很想看她長怎樣，有種惡婆婆的感覺。」

▲徐小可和阿Ben上節目分享育兒經驗 。（圖／記者林彥君攝）

阿Ben和徐小可最近發行新書《我們一家都有礙》，因為常常談到親子互動，透露最近哭點變得很低，只要談到小孩就會哭，而同公司的蕭景鴻（阿弟）和邱馨葦（Mei）昨晚迎接兒子「阿豬寶」，Mei有跟他們分享喜訊。徐小可透露阿豬寶是她的乾兒子，「因為有一天Mei跟我說，因為小孩太會吃了，所以都沒有人認她的小孩。」

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而徐小可的老三Mei的乾兒子，所以徐小可二話不說就答應認阿豬寶為乾兒子，而因為阿豬寶的體型大，讓徐小可很驚訝，「我聽到她的小孩體重有4150克，有51公分，心想是已經滿月了嗎？腳一伸就能出來，還無法穿新生兒的尿布。」

▲ Mei和阿弟迎接3寶 。（圖／翻攝自蕭景鴻(阿弟)臉書）

徐小可說Mei剛剛傳了母子合照給她，阿Ben看到還很想哭，「照片裡Mei抱著小孩，而小孩的眼睛微微張開看著爸爸，Mei在電話裡的聲音充滿喜悅，我看到Mei會想到自己懷孕時的感覺，看到我的孩子一下長大，一路走來真的很辛苦。」

徐小可笑說Mei應該不會不小心再生，阿Ben則虧徐小可，「這些出爾反爾的人，一下想要結紮、一下又想生的人，妳跟萁萁。」徐小可馬上當起團長：「我們一起結紮，開團！」

▲徐小可和Mei感情要好。（圖／翻攝自Mei 邱馨葦臉書）