無尊認有強迫症...吳宗憲突叫他進休息室　結果好感動：人生遇貴人！

記者林彥君／台北報導



無尊常在綜藝節目中搞笑，不過他私下講話沉穩，無尊是吳宗憲（憲哥）《綜藝玩很大》節目的常客，他透露憲哥私下會無私的分享經驗，「我因為有輕微的強迫症，有一次憲哥找我到他的休息室，提醒我意志力的重要性，教我如何讓自己放鬆，像他平常會到公園走走或爬山放鬆，聽完憲哥的分享真的好感動。」

▲無尊樂觀愛搞笑。（圖／記者林彥君攝）

喜歡表演的無尊從出道以來就希望能站上《全民大悶鍋》的舞台，無尊在今年5月和阿虎、卡古在吳宗憲的高雄演唱會上模仿，看著台下2萬觀眾因為他的表演露出微笑，無尊非常滿足，「雖然在台上只有10分鐘，但我覺得已經是人生的高峰，是憲哥對我的一個肯定。」

無尊身邊有很多貴人，他提到庹宗康只要有空，就會約大家一起聚餐，有次無尊忍不住問：「為什麼你一個大哥會想和我們混在一起呢？」庹宗康淡淡地回：「因為我喜歡你們，跟你們在一起可以培養默契及節奏，在節目上可以更流暢，你們好、我也好，節目就會好，希望你們在我身邊學到經驗。」

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▲無尊常在節目中以「珍珍」的造型出現。（圖／翻攝自無尊Instagram）

除節目中的表現，庹宗康也會針對私下的細節一一指點，讓無尊很感激，「康哥會提醒很多細節，舉凡是注意坐著的姿勢、看人的眼神、吃飯的速度等，他教我非常多事情。」除上通告，無尊現在馬不停蹄的為舞台劇排練，搞笑者們《老大的金蛋》將於26日起一連3天在城市舞台演出，希望把最好的自己呈現到觀眾面前。