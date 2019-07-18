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獨／曾治豪泡酒缸2年「冰箱被搥出大洞」　親揭出道10年低潮：想跳樓！　

記者林彥君／專訪

33歲的曾治豪處理完爸爸賀一航的後事，近期也回到工作崗位，要將爸爸的份一起努力。曾治豪因在2009年參加《超級星光大道》出道，至今10個年頭，經歷許多高低潮，曾治豪向《ETtoday星光雲》透露，曾染上酗酒習慣，最多一天可喝完2瓶紅酒，「我喝多時的樣子很討人厭，會搥牆、大呼小叫，還曾想要跳樓。」

▲▼曾治豪專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾治豪分享出道以來的低潮。（圖／記者屠惠剛攝）

曾治豪透露在演藝圈中收入不穩，也沒有代表作，長時間導致自己對事情失去動力，還有一些躁鬱，在2年前錯把酒當作鎮定情緒的方式，還曾喝酒到斷片，「我就像一個無頭蒼蠅，泡在酒缸裡度過每一天。」

曾治豪現在有交往3年的圈外女友Cherry，沒有被嚇跑，還陪他走過低潮，他回憶當時因憂鬱飲酒，女友念他兩句，他會激動搥牆，「我還捶過冰箱，現在冰箱上留有一個拳印，房間的木板也被我打斷。」

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▲▼曾治豪專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾治豪。（圖／記者屠惠剛攝）

他為了健康已戒酒，回想起來還是有點不好意思，對女友非常感激，發現其實自己的另一半，和賀一航遺孀Judy有共同點，「Cherry很像Judy，身高差不多、矮矮的，不離不棄的幫忙，在我沒有錢的時候Cherry金援我，看我沒有像樣的衣服，她帶我去買；知道我沒有車，還去貸款，她真的很偉大。」

▲曾治豪聽見爸爸說謝謝又氣又難過。（圖／翻攝自曾治豪臉書）

▲曾治豪忙完賀一航後事，已重新回到工作崗位。（圖／翻攝自曾治豪臉書）

曾治豪談到女友露出滿意的笑容，表示女友長得漂亮，身邊的追求者眾，自認差勁Cherry還是陪在身邊，曾治豪透露Cherry曾對他說：「我真的好像Judy，你好像你爸，父子都是一樣的人，我跟Judy就是一樣傻的女人。」

曾治豪坦承小時候恨過賀一航。（圖／翻攝自曾治豪粉絲團）

▲曾治豪將爸爸的份一起努力。（圖／翻攝自曾治豪粉絲團）

曾治豪大讚Judy對爸爸非常貼心，「第一次看到她，覺得她跟爸爸以前喜歡的類型不一樣，以前爸爸都是交往年輕又辣的，年紀大我沒幾歲，她矮矮肉肉，乍看很普通，我後來知道爸爸愛她的心，Judy媽咪不是美女，但氣質好，是我看過爸爸身邊最好的女人。」

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