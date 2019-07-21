啦啦隊Yuri被色鬼纏身「男的壓在我上面」...起床雙腿瘀青：每天做惡夢！

記者林彥君／台北報導



LamiGirls成員陳怡叡（Yuri）和籃靖玟（籃籃）今（21日）出席洗面乳活動，外型亮眼的她們，身邊不乏追求者，籃籃遇過粉絲發酒瘋，而Yuri則遇過被色鬼纏上的恐怖經驗。Yuri透露2年前工作常晚回家，回家路上都會經過防災公園，「我那時候每天晚上都會做惡夢，醒來發現腳有瘀青。」

▲Yuri陳怡叡外型甜美。（圖／翻攝自Facebook／Yuri陳怡叡）

當時Yuri不以為意，容易頭暈、沒精神，當時打工的老闆察覺她常恍神望著門口等異狀，直到睡覺被鬼壓，她才到廟裡收驚，「有一天我做夢，夢到有一個男的壓在我身上，師父說是色鬼，不知道臉長怎樣，祂就一直在我上面。」後來Yuri搬家狀況才好轉，Yuri說自己非常怕「阿飄」，連鬼片都不敢看，自認不迷信，不過會隨身攜帶平安符保平安。

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▲Yuri陳怡叡在社群上展現好身材。（圖／翻攝自Facebook／Yuri陳怡叡）

不只無形的阿飄，Yuri還有被鄰居跟蹤的經驗，Yuri說那個鄰居會一直和她巧遇，「鄰居常堵我，回家的時候會遇到，下雨天的時候他還拿雨衣給我，感冒的時候他遇到我拿電解飲料給我。」至於會不會是緣分？Yuri苦笑說：「可能吧！」

▲籃籃和Yuri出席洗面乳活動。（圖／記者林彥君攝）

