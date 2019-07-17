吳宗憲：不要拖累我！　Lulu「極力保留《大熱門》」曝主持6年心聲

記者林彥君／台北報導



黃路梓茵（Lulu）今（17日）到加菲貓40周年特展看展，Lulu主持金曲獎表現大受好評，之前傳出她因為金曲獎漲價，她強調真的一毛都沒漲，笑說：「漲價也太囂張了！希望大家來找我，我真的便宜又好用。」

▲Lulu到展場看展。（圖／寬宏藝術提供）

Lulu目前沒有接獲到金鐘獎的主持邀約，比起主持典禮她更想要拿獎，她和吳宗憲（憲哥）及陳漢典一起主持《綜藝大熱門》6年，都和金鐘獎擦身而過，Lulu笑說：「憲哥要我跟漢典不要再拖累他了！我覺得是漢典的問題。」該節目近期找來算命老師當來賓，她當時問老師節目今年會不會得獎？老師回她要5年之後才會拿獎，Lulu笑說：「5年後還有金鐘獎嗎？」

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▲Lulu在活動中聊到主持心聲。（圖／寬宏藝術提供）

對於憲哥曾提到會卸下某個節目主持，在《綜藝玩很大》與《綜藝大熱門》間做整合，Lulu說憲哥私下沒有提到，不過她認為這個問題問她不準，「因為憲哥問我，我一定會要他留《大熱門》，如果憲哥去問KID，我想KID應該會回他推掉《大熱門》，問不同人一定會有不同答案。」

▲Lulu到展場看展。（圖／寬宏藝術提供）

Lulu在憲哥身邊主持，發現憲哥隨著年紀增長，心智反而越來越年輕，投入在節目中，她曾和憲哥提到，「《大熱門》錄影到很晚，但我跟漢典的中心思想就是台灣唯一優質的大型節目，不能倒！其他節目我就不知道了，極力保留《大熱門》，憲哥每個節目都很投入，非常厲害。」



