湯尼陳友千字文打臉！「如花都知情」揭組團真相　心痛：我們把她當公主捧

記者林彥君／台北報導

如花上中天《麻辣天后傳》，分享消失在演藝圈的原因，意外爆料3年前被湯尼陳陷害，所以才會和湯尼陳、慧慈及好娜姬組團「蘆薈雞湯」，對此團員之一的好娜姬在臉書上貼出千字文對事件說明，表示如花和慧慈過去沒什麼收入，都曾有過輕生的念頭，所以他和湯尼陳出自善意，找來兩人組團以增加活動邀約。

▲好娜姬說明「蘆薈雞湯」組團過程。（圖／資料照／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

在確定組團後，便安排在2016年5月10日舉辦宣布組團的新聞記者會，「到這一刻為止，我都認為湯尼陳已經有跟她們兩位溝通好，沒想到記者會的前三天，慧慈說因為她不喜歡如花，所以她就取消說不來了，但如花確定會出席，因為我已經在好娜姬臉書粉專公告成軍記者會的事，也發新聞稿給媒體來採訪。」還好最後慧慈也如期到場，記者會很順利。

▲如花在節目上爆料組團被陷害。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

好娜姬強調如花在過程中很配合，「如花說她完全不知情，以為只是來當直播的來賓，但納悶的是，如花真的如果完全不知情或是不願意組團，她當下就可以反應，但她並沒有，反而很開心的全程配合，成軍記者會結束後，還跟我們三個人一起去吃牛排慶功。」

▲「蘆薈雞湯」曾到各地商演。（圖／好娜姬提供）

後來活動邀約果然變多，如花也和團員以「蘆薈雞湯」上節目通告，在一次參加八大《娛樂百分百》節目表演，因如花認為慧慈和湯尼陳在節目中唱歌唱得亂七八糟，不想被拖垮，於是不想再同團，「她說全團只靠她一個人再撐，加上當次錄影的通告費非常的少，或許是這兩個原因，如花便開始說她不承認這個團體，就不願意再配合蘆薈雞湯的活動。」

▲好娜姬發文說明組團過程。（圖／翻攝自好娜姬臉書）

好娜姬心痛地說：「其實組這個團，我和湯尼陳真的凡事都是先考慮如花和慧慈她們倆，把她們倆當公主一樣的捧著。」他和湯尼陳盡力配合如花及慧慈的需求，「她（如花）說除非給她開出的價碼和由她指定演唱哪首歌曲，她才願意參與。」經過討論後，廠商也同意給如花要求的金額和唱她指定的歌曲。

好娜姬認為湯尼陳如果一開始沒有告知如花組團的事，就是湯尼陳不對在先，不過他和湯尼陳是真的用心和如花相處，心痛地說：「如花說陷害這兩個字真的是太沉重了。」





▲▼好娜姬發文。（圖／翻攝自好娜姬臉書）





▲好娜姬發文。（圖／翻攝自好娜姬臉書）