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如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

記者林彥君／綜合報導

如花、慧慈、法拉利姊（張婷婷）和舞棍阿伯上中天《麻辣天后傳》，分享消失在演藝圈的原因。如花說因經紀人盜走她在《綜藝大贏家》擔任助理主持的費用，以至於讓她決定退出演藝圈，「我跟經紀人合約出問題，經紀人A了我的錢，大概2、300萬元，導致後續糾紛，當時一集節目有2萬元酬勞。」

▲▼如花、法拉利姊上利菁節目。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

▲如花因合約糾紛退出演藝圈。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

如花在2003年因在《綜藝最愛憲》的整人單元扮醜爆紅，如花的濃妝及誇張鼻影令人印象深刻，搭配絲襪套頭更是令人捧腹大笑，不過如花因合約糾紛，在2007年退出演藝圈，雖2016年以有慧慈、湯尼陳和好娜姬組成的「蘆薈雞湯」復出，但之後未出現於螢光幕上，如花說：「我應該是被陷害的，湯尼陳在搞這個團體前沒有經過我的同意。」

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▲▼如花、法拉利姊上利菁節目。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

▲如花說組團體是被陷害。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

▲▼蘆薈湯（如花．慧慈．湯尼陳）成軍記者會。如花（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲慧慈、湯尼陳、好娜姬和慧慈組「蘆薈雞湯」。（圖／資料照／記者季相儒攝）

如花透露，在湯尼陳宣布組團前完全不知情，「我跟慧慈都是他直播上的來賓，他有一次假借當特別來賓的名義找我上節目，他那天就已經找來媒體記者，我覺得你要搞團體，也要事先告知，我都是走個人風格，後來也覺得彼此不適合。」

▲▼如花、法拉利姊上利菁節目。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

▲利菁虧如花現在上節目有包袱。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

如花現在沒上節目，反而活躍在秀場主持，「2、3年前最高一個月有20多場，約50萬元。」當主持人利菁詢問是否重現絲襪套頭？如花果斷拒絕，不過法拉利姊倒是沒有包袱，直接拿絲襪往臉上套，奪得滿堂彩，利菁則建議：「做到表示放開，在演藝圈一定能活得下去。」如花解釋已轉型，不希望再以過去的形象上通告。

▲▼如花、法拉利姊上利菁節目。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

▲法拉利姊以絲襪套頭。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

▲▼如花、法拉利姊上利菁節目。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

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利菁, 如花, 慧慈, 法拉利姊, 舞棍阿伯, 湯尼陳

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