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小甜甜「謝忻學乖了」和解閨蜜　曝她切割阿翔...撂重話：欺騙就要付出代價

記者林彥君／台北報導

張可昀（小甜甜）和謝忻是閨蜜，謝忻和阿翔爆出婚外情後，一度傳出小甜甜切割謝忻，小甜甜今（16日）上狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》談及此事，表示真正的朋友要在當下講最重、最難聽的話，所以逼著謝忻接受懲罰。至於謝忻和阿翔兩人交往的時間點？小甜甜強調，這部分真的不清楚。

▲▼小甜甜。（圖／記者林彥君攝）

▲小甜甜在錄影前談到謝忻。（圖／記者林彥君攝）

小甜甜透露，謝忻事後有在王少偉、王宇婕及她的群組中誠心道歉，「我們現在（關係）已經OK，沒有斷交。」事發後小甜甜已有一段時間沒看到謝忻，不知道謝忻現在的狀態，「我只知道她出國了，不清楚是不是去敘利亞，她出國整理心情。」

▲▼小甜甜。（圖／狼谷競技台）

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▲小甜甜上節目玩遊戲。（圖／狼谷競技台）

小甜甜強調自己是非分明，不會因為是好友就輕易原諒，「我跟她（謝忻）說要好好認錯、面對及道歉，也要清楚的斷捨，『妳知道對方有家室背景，就不該做這樣的事情』，我要求她必須答應我，要徹底切割乾淨，因為她對不起人家的老婆和小孩，她也誠心道歉悔改。」

小甜甜說，「我有跟她說絕對不能說謊，若有欺騙就會用更大的代價償還，當她說她知道、願意承受，也表示不會再犯，我想她應該是學乖了。」也希望謝忻之後能夠再回到演藝圈，再在螢光幕前帶來歡樂。

▲▼小甜甜。（圖／狼谷競技台）

▲小甜甜。（圖／狼谷競技台）

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張可昀, 小甜甜, 謝忻, 謝忻阿翔, 阿翔

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