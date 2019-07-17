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獨／林采緹揭婚前「驗出2條線」心情　超音波一照噴母愛：我要生下來！

記者林彥君／專訪

28歲的林采緹在2011年在動漫展中扮演「蛇姬」唯妙唯肖因而聲名大噪，外型亮眼、身材姣好的她進演藝圈後，經歷了許多低潮，林采緹一路挺過，現在的她已是人妻、人母，林采緹在2018年和胡睿兒登記結婚，育有1子。林采緹向《ETtoday星光雲》透露，「當時看到驗孕棒上顯示兩條線，我嚇到待在廁所半小時，不敢相信。」

▲林采緹專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林采緹在專訪中談及心路歷程。（圖／記者林敬旻攝）

當時26歲在事業衝刺的林采緹，原本預計在3、4年後才要論及婚嫁，卻因懷孕提前步上人生另一階段，「大家都會說婚姻是愛情的墳墓，但對我來說就是戀愛的昇華，每天住在一起，習慣對方。」

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每個女孩都對婚姻有著粉紅泡泡幻想，林采緹也曾有過，「我理想中的婚姻是要和我最愛的人結婚，我身邊的人都說最後的結婚對象不會是最愛的人，年輕時一直希望找到相處起來像談戀愛般的對象，不要因為其他原因而結婚。」

▲林采緹專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林采緹分享對婚姻的看法。（圖／記者林敬旻攝）

林采緹在2017年底發行寫真書意外懷孕，正值宣傳期讓她非常掙扎，甚至冒出要拿掉小孩的念頭，胡睿兒則是為即將當爸感到開心，「我覺得他好奇怪，都沒有想到之後的生活，他開心完才想到之後的經濟負擔。」當她和胡睿兒到醫院產檢，看到超音波上的小胚胎，燃起母愛，決定要先生下來再說。

▲林采緹蘇梅島PO泳裝照「泳池一片鮮紅」！　網友一看全嚇傻。（圖／翻攝自林采緹臉書）

▲林采緹在網路上大方分享好身材。（圖／翻攝自林采緹臉書）

胡睿兒在去年7月爆發夜店撿屍案，其實林采緹早在事件曝光前1個月就知情，因當時即將臨盆，她決定隱藏情緒，「身邊的人反而很激動，我突然接到家人的電話，心想這天終於到了！就如大家所見，事情就是發生了。」

事後她被親友責備，隱瞞實情沒說出來，林采緹淡淡地說：「在那個當下只有我一個人知道，我會是舒服的，不希望讓身邊的人知道，不想要讓他們心疼、擔心我，我只有在得知的當天有哭，之後看起來就像沒事，那時候已經懷孕9個月，逼自己冷靜，不然萬一太激動突然生了怎麼辦？」

▲林采緹專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林采緹出道後挺過許多低潮。（圖／記者林敬旻攝）

在小孩生下後，林采緹的重心全在兒子「夏天」身上，胡睿兒二審遭判刑2年，為母則強的林采緹坦然面對，她因老公和小孩在演藝圈的事業一度中斷，但她覺得犧牲很值得，有小孩之後除改變了身份，在教育小孩中也影響的自己的心態，現在的她已整理好自己，要回到工作崗位上，繼續為演藝圈努力。

▲林采緹。（圖／翻攝自Instagram／林采緹、胡睿兒）

▲林采緹和胡睿兒育有一子。（圖／翻攝自Instagram／林采緹、胡睿兒）

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