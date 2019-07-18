小鬼《玩很大》拼過頭！　眼神呆滯「冒超誇張反應」網看哭：用生命在玩

記者潘慧中／綜合報導

小鬼（黃鴻升）2018年8月接下《綜藝玩很大》的小隊長一職，衝勁十足、保護隊友的一面，讓不少觀眾讚譽有加，他最近在玩躲貓貓的時候，二話不說直接藏在垃圾袋裡，看哭許多網友：「真的用生命在玩！」

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▲小鬼躲在垃圾袋裡。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）



小鬼尋找藏匿處的時候，意外發現流理臺下方放垃圾桶的櫃子很適合躲人，但躲在垃圾桶裡會塞不進櫃子，在隊友建議下，他抽出垃圾袋躲在袋子裡，隊員們看到他如此拼命都忍不住驚嘆：「玩很大的壓力是不是很大？」

▲小鬼狂噴汗，還一度眼神呆滯。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）



在狹小空間躲藏了一段時間，小鬼整個臉和身體狂冒汗，「汗量是正常的嗎？好累喔～趕快來找我好不好？」躲到一度眼神呆滯，但由於他實在藏得太好，一直都沒被發現，直到張棋惠終於找到他才得以呼吸到新鮮空氣。

▲▼小鬼的敬業表現讓網友超感動。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）



小鬼在這一集的表現讓許多觀眾大讚很敬業，網友紛紛留言：「感動到想哭」、「汗爆成這樣感覺真的快不能呼吸了！」《玩很大》也很體恤他的辛勞：「垃圾袋不透氣太悶了，感覺比毛巾桶還悶。」因此有粉絲建議紅隊能準備水或小電風扇給躲藏的成員，「看影片都擔心會不會悶暈。」