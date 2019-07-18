男友「搭機到日本爆哭」失聯到現在！　安妮崩潰揭超扯過程：完全不見了

記者潘慧中／綜合報導

俄羅斯美女安妮（Annie）在台發展多年，如今是各大綜藝節目的常客，近來上《小明星大跟班》談起感情事，她透露和某任男友交往時，對方很浪漫卻不太負責任，吳宗憲開玩笑說：「他不承認孩子是他的？」她聽了笑回：「我不知道！因為我還沒生！」

▲▼安妮。（圖／翻攝自Facebook／安妮 Annie）



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安妮曾交往過澳洲男友，對方是個會衝浪的陽光肌肉男，重點是對她很好，「他很浪漫，嘴巴很甜，一直送我花啊，然後會去吃飯」，儘管如此，她仍無法忽視對方「比較沒責任感」的毛病。

▲▼安妮曾交往過澳洲男友。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



比方說，澳洲男友當年4月要去日本念書，安妮心想這也太巧：「我（8月）也要去日本念書，那你先去日本等我。」男友登機前還緊抱著她安撫情緒，從海參威飛往日本2個多小時的途中也仍保持聯絡，小倆口甚至講電話講到哭，非常捨不得彼此。

▲▼男友搭機還邊哭邊和安妮講電話。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



沒想到，澳洲男友抵達後完全沒報平安，安妮就此和對方失聯，這段戀情真的因此無疾而終，連分手原因都不知道，誇張到吳宗憲開玩笑說：「飛機是墜機嗎？」聽到有人猜測對方可能愛上日本妹，她還是不敢置信地說：「這麼快嗎？！」

▲▼男友到了日本後就此失聯到現在。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

