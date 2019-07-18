ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男友「搭機到日本爆哭」失聯到現在！　安妮崩潰揭超扯過程：完全不見了

記者潘慧中／綜合報導

俄羅斯美女安妮（Annie）在台發展多年，如今是各大綜藝節目的常客，近來上《小明星大跟班》談起感情事，她透露和某任男友交往時，對方很浪漫卻不太負責任，吳宗憲開玩笑說：「他不承認孩子是他的？」她聽了笑回：「我不知道！因為我還沒生！」

▲▼安妮崩潰揭「被分手」超扯過程。（圖／翻攝自Facebook／安妮 Annie）

▲▼安妮。（圖／翻攝自Facebook／安妮 Annie）

請繼續往下閱讀...

▲▼安妮崩潰揭「被分手」超扯過程。（圖／翻攝自Facebook／安妮 Annie）

安妮曾交往過澳洲男友，對方是個會衝浪的陽光肌肉男，重點是對她很好，「他很浪漫，嘴巴很甜，一直送我花啊，然後會去吃飯」，儘管如此，她仍無法忽視對方「比較沒責任感」的毛病。

▲▼安妮崩潰揭「被分手」超扯過程。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼安妮曾交往過澳洲男友。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼安妮崩潰揭「被分手」超扯過程。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

比方說，澳洲男友當年4月要去日本念書，安妮心想這也太巧：「我（8月）也要去日本念書，那你先去日本等我。」男友登機前還緊抱著她安撫情緒，從海參威飛往日本2個多小時的途中也仍保持聯絡，小倆口甚至講電話講到哭，非常捨不得彼此。

▲▼安妮崩潰揭「被分手」超扯過程。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼男友搭機還邊哭邊和安妮講電話。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼安妮崩潰揭「被分手」超扯過程。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

沒想到，澳洲男友抵達後完全沒報平安，安妮就此和對方失聯，這段戀情真的因此無疾而終，連分手原因都不知道，誇張到吳宗憲開玩笑說：「飛機是墜機嗎？」聽到有人猜測對方可能愛上日本妹，她還是不敢置信地說：「這麼快嗎？！」

▲▼安妮崩潰揭「被分手」超扯過程。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼男友到了日本後就此失聯到現在。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼安妮崩潰揭「被分手」超扯過程。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

推薦閱讀

蕾菈一刀剪掉23年長髮！　High過頭…手一抬「鉛筆腿全露」網暴動：是真理褲

蕾菈一刀剪掉23年長髮！　High過頭…手一抬「鉛筆腿全露」網暴動：是真理褲

蔡依林美臀形狀全現！　NG裙「卻穿出超強氣場」網友一看都跪了

蔡依林美臀形狀全現！　NG裙「卻穿出超強氣場」網友一看都跪了

曾之喬電梯自拍…被揪「背後有詭異亮點」！　她解答真相網全笑翻

曾之喬電梯自拍…被揪「背後有詭異亮點」！　她解答真相網全笑翻

正宮攤牌！袁艾菲替郭雪芙挨巴掌　3mins「含淚剖析感情觀」PTT看哭：真閨蜜

正宮攤牌！袁艾菲替郭雪芙挨巴掌　3mins「含淚剖析感情觀」PTT看哭：真閨蜜

周渝民神隱演藝圈　情侶裝私照曝光「同框F4的他」現蹤…粉絲全哭了！

周渝民神隱演藝圈　情侶裝私照曝光「同框F4的他」現蹤…粉絲全哭了！

狼人殺玩到走心！他氣吼「劇本全被打亂」　愷樂自責不敢回嘴…小豬尷尬圓場

狼人殺玩到走心！他氣吼「劇本全被打亂」　愷樂自責不敢回嘴…小豬尷尬圓場

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

PO颱風文「被歪樓狂盯牛仔褲」！　隋棠「腿根整圈開洞」網看傻：凡人穿不出門

PO颱風文「被歪樓狂盯牛仔褲」！　隋棠「腿根整圈開洞」網看傻：凡人穿不出門

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

快訊／安以軒生了！　老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒

鐘鉉「離世1年半」太妍突然留言　簡單一句話粉絲心碎了

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

安妮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 被問「皮膚最好的女藝人」是誰？　張棟樑：是她！
  2. 「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍
  3. 《小美人魚》愛麗兒父親爆「超大咖影帝」演出！網狂笑：國王戴綠帽了
  4. 關鍵開幹／請事假出席黨記者會　韓拼市政承諾跳票？
  5. 恬娃聽到郭台銘落敗崩潰了！　「大哭好幾天」緊急就醫：下輩子我要嫁給你
  6. 告示牌最棒金曲有「2韓團」！2019上半年攻佔美英的必聽神曲
  7. 「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！
  8. baby被問黃曉明「一句話回應」粉絲哭了！　爆婚變後「零修圖」長這樣
  9. 王菊爆秘戀《微微一笑》的「他」！0偽裝深情擁抱　有愛對視甜炸
  10. 李國毅《靈異》重現「殯葬達人」冬瓜生平　兒參與拍攝哭慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366