夏宇童說到做到！　利菁謝罪後1周…隔空喊話孫協志：一起？

記者潘慧中／綜合報導

利菁不久前就醫動聲帶手術，20日是嚴格執行噤聲的第1天，馬上收到夏宇童的心意，她開玩笑隔空喊話孫協志：「好東西與好朋友分享，『孫主公』也一起來玩？」

▲▼孫協志、夏宇童日前傳出熱戀。（圖／翻攝自Facebook／孫協志、夏宇童）



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利菁20日收到2盒夏宇童自家生產的水蜜桃，儘管不是特大顆但也很甜，感受到對方滿滿的心意，「『愛』是世上最好的芬多精，我愛『夏宇童』。」她還打算送1盒給孫協志，「哈哈，好東西與好朋友分享。」

▲▼利菁收到夏宇童送的水蜜桃。（圖／翻攝自Facebook／利菁）



而夏宇童的這個舉動也代表她沒忘記曾經承諾利菁的話，對方1周前誤會她和孫協志正式認愛、還因此發文謝罪，她事後私訊對方自己並沒有放在心上：「菁姐沒事哦：）最近訊息太多啦，我沒看到妳的！不好意思啦！妳別擔心！水蜜桃季快到囉，到時再帶給妳吃。」

▲▼夏宇童日前有承諾會送利菁水蜜桃。（圖／翻攝自Facebook／利菁、夏宇童）



此外，利菁之所以要再動聲帶手術，她透露朝林志玲的聲音邁進是玩笑話，純粹是因為聲帶長繭，在考量健康的前提下，她才決定再度就醫，「我要好好休息，昨天痛死，今天好多了。」

利菁臉書全文：

「愛」是世上最好的芬多精

我愛「夏宇童」

今天進入開刀後噤聲 第一天

就收到 2盒

宇童 家中生產的水蜜桃

不是特大

但是好甜 約13-15度甜

去年我買了好多送親友

粉絲們 今年我們一起來團購

如何？

哈哈 好東西與好朋友分享

「孫主公」也一起來玩？

#聲帶是長繭 健康考量

#林志玲的聲音是開玩笑

#我來送一盒給協志

#我要好好休息

#昨天痛死。今天好多了

#伊林娛樂