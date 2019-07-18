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張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

記者潘慧中／綜合報導

張書豪日前和歐陽妮妮傳出緋聞，事隔2個多月，不約而同在Instagram限時動態開放提問，當被問到「是否真的在交往」時，他毫不避諱地曬出2人在健身房的私照說：「我們一直都很好！」

▲▼張書豪深夜曝交往歐陽妮妮真相！（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988、niniouyang）

▲▼張書豪和歐陽妮妮因拍戲結識。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

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▲▼張書豪深夜曝交往歐陽妮妮真相！（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988、niniouyang）

照片中，可以看到歐陽妮妮吐舌扮鬼臉，戴棒球帽的張書豪單穿白背心，握拳秀出強壯的肌肉線條，提起2個多月前的緋聞，他笑說遇到不公平的事只能忍，「因為不是你說實話就能改變什麼的，人在江湖大多數真的身不由己。」

▲▼張書豪深夜曝交往歐陽妮妮真相！（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988、niniouyang）

▲▼張書豪回應和歐陽妮妮的交往緋聞。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲▼張書豪深夜曝交往歐陽妮妮真相！（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988、niniouyang）

另一方面，歐陽妮妮同樣被問到「妳跟張書豪是真的嗎」，對此，她搞笑Tag男方來回答：「你自己說你是蒸的還是煮的？」對方也隔空配合地說：「我只知道妳的頭髮是燙的！」以幽默方式滿足粉絲的好奇心。

▲▼張書豪深夜曝交往歐陽妮妮真相！（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988、niniouyang）

▲▼張書豪和歐陽妮妮都被問到是否真的交往了。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988、niniouyang）

▲▼張書豪深夜曝交往歐陽妮妮真相！（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988、niniouyang）

歐陽妮妮透露她真的沒有結交很多藝人朋友，唯二會聯絡聚會的對象就是王子（邱勝翊）和毛弟（邱宇辰），邱氏兄弟都把她當妹妹看，「我們今天見面才在開玩笑，就算我們在路上牽手應該也沒人會懷疑吧？真的就是哥哥跟妹妹。」

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