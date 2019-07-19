朱智勛台灣見面會「換場地縮水三分之一」　全場擊掌福利加倍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員朱智勛過去出演《宮野蠻王妃》晉升為少女心中的白馬王子，他近年來在電影作品表現亮眼，2017年主演《與神同行》帥氣的使者「解怨脈」，人氣再攀顛峰。他近期忙著拍攝《李屍朝鮮》第二季，同時宣布7月21日以首爾為起點，展開亞洲巡迴見面會「All About JU JIHOON」，台灣站即將在8月24日登場，主辦19日緊急宣布更換場地，從原本容納1500人的台大體育館一樓改至500人的花漾展演空間舉行。

▲朱智勛見面會改場地舉辦。（圖／欣亦隆提供）



朱智勛原預計8月24日在台大體育館一樓與粉絲見面，主辦19日宣佈改至花漾展演空間舉行，場地雖縮水三分之一，但粉絲能夠更近距離見歐巴一面，以及享有更多福利，凡是購票的粉絲，除了全場擊掌福利外，加碼拍攝團體照以及贈送簽名海報的福利。而7月31日前購票的粉絲都可獲得簽名海報，還有機會抽團體合照的機會。

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朱智勛亞洲巡迴見面會「All About JU JIHOON」台北站門票分為VIP區5800、A區5200、B區4800、C區3800元等4種，VIP區限量210張可獲得「朱智勳AR顯像珍藏海報」，全票種均能抽拍立得、簽名海報禮物，凡購票就能參加擊掌福利，門票於年代售票系統熱賣中。